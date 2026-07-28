Boquete reúne a jueces internacionales para seleccionar los mejores cafés de Panamá

La jornada se extenderá hasta este sábado y permitirá seleccionar los lotes que posteriormente participarán en la subasta internacional.

Boquete, Chiriquí/Boquete, en la provincia de Chiriquí, reúne a reconocidos jueces internacionales de catación durante la edición número 30 de la competencia The Best Of Panamá, considerada una de las principales vitrinas para los cafés especiales y de alta gama producidos en el país.

La jornada se extenderá hasta este sábado y permitirá seleccionar los lotes que posteriormente participarán en la subasta internacional, en la que compradores de diferentes países competirán por adquirir los cafés mejor evaluados.

“Todos los continentes están representados. Hay jueces de Australia, Estados Unidos, Europa y Asia. Panamá reúne hoy a lo mejor del mundo en temas de catación de café”, destacó Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá.

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Según Koyner, el prestigio alcanzado por el café panameño, especialmente por las variedades cultivadas en Boquete, Tierras Altas y otras zonas de Chiriquí, ha contribuido a posicionar al país como un referente mundial dentro de la industria.

El dirigente también se refirió al World of Coffee, evento que se celebrará en octubre en la ciudad de Panamá y que reunirá a productores, compradores, tostadores, catadores y otros representantes de la industria cafetalera internacional.

En el marco del trigésimo aniversario de The Best Of Panamá, los organizadores rindieron homenaje a las personas que impulsaron las primeras competencias de catación internacional y contribuyeron a elevar el valor y reconocimiento de los cafés especiales panameños.

La competencia se ha convertido en una plataforma clave para promover la calidad del grano nacional y conectar a los productores con mercados internacionales dispuestos a pagar precios elevados por cafés exclusivos.

Con información de Demetrio Ábrego