Panamá será sede del World of Coffee y espera a 10 mil visitantes en octubre

La calidad y la exclusividad mantienen al café de especialidad panameño entre los más cotizados del mundo. El país será sede en octubre del World of Coffee, una vitrina global que promete impulsar el turismo, los negocios y el reconocimiento internacional del sector .

El café de especialidad panameño continúa consolidándose como uno de los más prestigiosos y valorados del mundo gracias a su calidad excepcional y a los rigurosos procesos de producción que garantizan su excelencia.

Aunque Panamá representa una fracción mínima de la producción mundial de café, especialistas destacan que el país ha apostado por la exclusividad y la calidad por encima del volumen, una estrategia que le ha permitido posicionar algunos de sus granos entre los más cotizados del mercado internacional.

"Producimos muy poco, no llegamos ni al 0.5% de todo lo que se produce a nivel mundial. Aquí la producción se trata de excelencia, de altísima calidad", explicó uno de los expertos consultados.

El creciente reconocimiento internacional del café panameño tendrá un nuevo impulso este año con la llegada del World of Coffee, considerado uno de los eventos más importantes de la industria cafetera a nivel global.

Te puede interesar: Auditoría a la mina de cobre en Donoso: Gobierno inicia análisis sin fecha límite para definir próximos pasos

Panamá será sede del encuentro durante los últimos días de octubre, cuando miles de productores, compradores, expertos y aficionados al café se darán cita para conocer las tendencias y oportunidades del sector.

Los organizadores estiman la participación de alrededor de 10 mil visitantes, una cifra que podría traducirse en importantes beneficios para la economía nacional.

"Es un evento importante no solamente para la industria del café, sino para todo Panamá por el impacto que puede generar en los hoteles, los comercios y nuestros artesanos", destacaron.

Además de promover oportunidades de negocio, el evento busca acercar a los panameños al universo del café de especialidad y al trabajo que se desarrolla en las fincas de las tierras altas de Chiriquí.

Especialistas consideran que se trata de una oportunidad para que más personas conozcan la diversidad de sabores, aromas y procesos que distinguen al café panameño.

El World of Coffee también servirá como una vitrina internacional para los productores locales, quienes podrán exhibir sus productos ante compradores y representantes de mercados provenientes de Asia, África, Centroamérica y otras regiones del mundo.

El interés por el café de especialidad no solo se refleja en los precios que alcanzan algunos lotes en subastas internacionales, sino también en el aumento de la participación del público en actividades como catas guiadas, recorridos por fincas y experiencias relacionadas con la cultura cafetera.

Con la realización de este encuentro internacional, Panamá busca reafirmar su posición como referente mundial en la producción de cafés de alta gama y abrir nuevas oportunidades para una industria que ha logrado destacar por la calidad y autenticidad de sus productos.