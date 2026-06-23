Auditoría a la mina de cobre en Donoso: Gobierno inicia análisis sin fecha límite para definir próximos pasos

Comisión interministerial divide tareas para evaluar informe. Cada institución conformará equipos técnicos especializados para acelerar la revisión de los hallazgos.

Panamá/La auditoría integral de la mina Cobre Panamá ya está en manos del Gobierno. Ahora comienza una nueva etapa: el análisis técnico que realizará una comisión interministerial integrada por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Comercio e Industrias (MICI) y Ambiente (MiAmbiente), cuyos resultados será entregado al presidente de la República, José Raúl Mulino.

El ministro del MEF, Felipe Chapman, detalló que no existe una fecha límite para culminar la evaluación del informe entregado el pasado viernes por la firma SGS Panamá Control Services Inc., responsable de la auditoría integral del proyecto minero ubicado en Donoso, provincia de Colón.

No hay una fecha límite. De la forma que vamos a trabajar, casualmente ayer nos reunimos los tres ministros para empezar a coordinar el trabajo, repartirnos el análisis del informe de auditoría que recibimos el viernes", explicó Chapman.

El ministro indicó que cada institución conformará equipos técnicos especializados para acelerar la revisión de los hallazgos.

Cada uno queda con la responsabilidad de conformar sus propios equipos dentro de sus ministerios para poder avanzar lo más rápido posible. Y nos dividimos la tarea del estudio del informe de la auditoría integral", manifestó.

De manera paralela, la comisión elaborará una hoja de ruta para avanzar en el proceso.

Vamos a ir desarrollando un plan de trabajo que en la medida en que estemos en capacidad de irlo comunicando, así lo haremos al país. Ya pusimos un calendario para reunirnos periódicamente, en algunas ocasiones dos o tres veces a la semana", señaló.

Chapman aseguró que el objetivo es realizar una revisión exhaustiva antes de recomendar posibles cursos de acción al Ejecutivo.

Estamos ya coordinándonos debidamente. Nuestro ánimo es poder avanzar lo más posible. El país yo creo que está ansioso en que hagamos la debida diligencia, que hagamos el estudio más completo posible, analizar todas las alternativas ante una situación, no hacer nada, no es una respuesta que espera la ciudadanía; y poder evaluar todas esas alternativas para oportunamente presentarle recomendaciones al presidente de la República", expresó.

El titular del MEF adelantó que la comisión también analizará la retroalimentación que han tenido de distintos sectores.

En el proceso, por supuesto, va a haber búsqueda de mucha retroalimentación. Hay muchos panameños buenos que tienen ideas que se nos han acercado, ideas de cómo abordar el problema con potenciales soluciones", indicó.

Un informe con resultados favorables, pero con riesgos que vigilar

La auditoría integral, elaborada a un costo de 539,791 dólares, otorgó una calificación global de 87.73 sobre 100 al proyecto Cobre Panamá. Sin embargo, el documento también identificó 26 riesgos asociados al actual Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) y 10 componentes críticos que requieren monitoreo permanente para evitar futuros pasivos ambientales.

Entre los aspectos mejor evaluados figura la Aplicación de Estándares Técnicos y Operacionales, que alcanzó una puntuación de 90.20 puntos, seguida por el componente de Cumplimiento Ambiental, con 87.64 puntos.

El informe advierte que la estabilidad del proyecto dependerá de la vigilancia continua de áreas sensibles como la presa de relaves, las aguas superficiales y subterráneas, la biodiversidad y los programas de restauración ecológica.

También identificó rezagos en programas de reforestación, restauración ambiental y reintroducción de especies, cuyos niveles de cumplimiento oscilaron entre 40.70% y 45.70%.

Posiciones encontradas

Los resultados han generado reacciones distintas entre organizaciones ambientales y representantes del sector minero.

La directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Lilian González Guevara, cuestionó los alcances del documento. "Esta no es la auditoría que demandaba la población panameña", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, destacó la trayectoria internacional de la empresa encargada del estudio.

"Hemos recibido con mucho agrado la culminación de la auditoría (...) SGS Panamá Control Services Inc. es una de las dos certificadoras internacionales más reconocidas. Esta auditoría no fue realizada por cualquiera", sostuvo.

Sousa también resaltó el acompañamiento técnico de organismos multilaterales durante el proceso. "Un aire de independencia y de seriedad al tema, que es muy importante", manifestó al referirse al respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.