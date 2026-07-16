A través de esta alianza, se pondrán a disposición sus pantallas y contenidos multiplataforma para potenciar el desarrollo económico, promover el turismo y fortalecer el posicionamiento de la nación como un referente indiscutible del café de especialidad a nivel global.

Ciudad de Panamá/Con un firme compromiso con el desarrollo del país, TVN Media oficializa patrocinio para el World of Coffee Panamá 2026, consolidándose como el aliado mediático clave del encuentro internacional más importante de la industria del café. La firma de este convenio estratégico se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

A través de esta alianza, se pondrán a disposición sus pantallas y contenidos multiplataforma para potenciar el desarrollo económico, promover el turismo y fortalecer el posicionamiento de la nación como un referente indiscutible del café de especialidad a nivel global.

El anuncio destaca el papel fundamental que jugarán los medios de comunicación en la proyección de este evento de magnitud global. Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, resaltó la trascendencia de este acuerdo de difusión: “Con TVN estamos haciendo una alianza mediática para poder lograr que este evento brille no solamente a nivel local, sino a nivel internacional”.

Por su parte, Guadalupe Guillén, directora de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos de TVN Media, expresó el orgullo de la organización al asumir este rol institucional para un proyecto que impactará la vitrina comercial del país.

“Nos sentimos muy orgullosos de poder participar poniendo todas nuestras plataformas al servicio de esta iniciativa que apoya la Cámara de Comercio, pero que le va a dar la oportunidad a nosotros como país de poder exponer un tema tan importante donde reúnes por primera vez tanto a productores de café especializado, también tienes a baristas, pero sobre todo por esta exposición mundial de lo que este evento representa”, expresó Guillén.

Esta edición del World of Coffee 2026 marcará un hito sin precedentes para la región. Según explicó Ricardo Koynes, presidente de la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP), la elección del país representa un logro histórico para la industria local: “Por primera vez, va a ser desarrollado en un país latinoamericano o de producción. Y Panamá fue escogido como el país que lleva la primera edición”.

Con la formalización de este patrocinio, TVN Media reafirma su rol fundamental en la divulgación de las grandes iniciativas agroindustriales y de negocios, asegurando que la excelencia del café panameño resuene con fuerza en cada rincón del planeta.