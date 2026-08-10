Zelenski afirma que Rusia está preparando más tropas y misiles norcoreanos

Zelenski ha advertido repetidamente sobre el fortalecimiento de los lazos militares entre Moscú y Pyongyang, mientras solicita suministros de defensa antiaérea a Occidente.

Kiev, Ucrania/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el lunes que Rusia se prepara para desplegar más tropas norcoreanas en su territorio y que recibió más misiles balísticos de Pyongyang.

Zelenski ha advertido repetidamente sobre el fortalecimiento de los lazos militares entre Moscú y Pyongyang, mientras solicita suministros de defensa antiaérea a Occidente.

"Es la primera vez que no pueden librar la guerra sin refuerzos de Corea del Norte", dijo el mandatario en su discurso nocturno, en alusión a las fuerzas rusas.

"Ahora se están preparando para desplegar un contingente adicional de coreanos en su territorio. Han recibido, imaginen, más misiles balísticos de Corea del Norte", añadió.

El líder ucraniano no presentó ninguna prueba ni marco temporal para respaldar su afirmación.

Pero instó a Japón y Corea del Sur a proporcionar ayuda en defensa antiaérea, al señalar que es necesaria para contener la fuerza de Pyongyang, que se está volviendo más poderosa gracias a la experiencia que está adquiriendo mientras ayuda a Moscú.

Zelenski ya había señalado anteriormente que Rusia tomó la decisión de desplegar entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en territorio ruso.

No explicó cómo obtuvo esas cifras. Corea del Norte se ha convertido en uno de los socios militares más estrechos de Rusia desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, firmaron un pacto de defensa mutua en junio de 2024.

Moscú utilizó a las tropas norcoreanas a finales de ese año para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región fronteriza de Kursk.

Las autoridades surcoreanas calculan que unos 2.000 soldados norcoreanos murieron en el campo de batalla.