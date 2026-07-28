250 mil niños no están estudiando, revela Despacho de la Primera Dama
El Despacho de la Primera Dama busca promover programas educativos, recreativos y de acompañamiento para la juventud, con el respaldo de las juntas comunales, como parte de las acciones destinadas a prevenir la violencia, la deserción escolar y los problemas de salud emocional.
Alrededor de 250 mil jóvenes en Panamá no estudian ni trabajan, una cifra que representaría cerca del 5 % de la población, según informó Ivonne de Martinelli, directora de Proyección Social del Despacho de la Primera Dama.