250 mil niños no están estudiando, revela Despacho de la Primera Dama

El Despacho de la Primera Dama busca promover programas educativos, recreativos y de acompañamiento para la juventud, con el respaldo de las juntas comunales, como parte de las acciones destinadas a prevenir la violencia, la deserción escolar y los problemas de salud emocional.

Imagen con fines ilustrativos de niños y niñez.

Alrededor de 250 mil jóvenes en Panamá no estudian ni trabajan, una cifra que representaría cerca del 5 % de la población, según informó Ivonne de Martinelli, directora de Proyección Social del Despacho de la Primera Dama.

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