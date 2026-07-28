Unos 30 menores han sido asesinados este año en el país
A esta cifra se suman niños y adolescentes que han resultado heridos como víctimas colaterales en comunidades afectadas por la violencia, donde grupos criminales mantienen disputas y protagonizan ataques sin considerar la presencia de personas inocentes.
Alrededor de 30 menores de edad han sido asesinados en diferentes puntos del país durante este año, de acuerdo con cifras manejadas por las fiscalías, en medio de hechos violentos relacionados, en algunos casos, con enfrentamientos entre pandillas y ataques armados.