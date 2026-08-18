El Panama Jazz Festival ofrecerá una programación que busca trascender los escenarios y utilizar la música como una herramienta de formación, transformación social y proyección internacional del país.

Durante tres días, Panamá se convertirá en punto de encuentro para la música, la educación y el intercambio cultural a través del jazz, con la participación de destacadas figuras internacionales, artistas nacionales y reconocidas instituciones educativas.