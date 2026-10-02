LPF calendario | Conoce los partidos de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026

¡Arde la LPF! Todo lo que necesitas saber sobre la vibrante Jornada 11 del Torneo Apertura 2026.

Panamá/El fútbol nacional no se detiene. Este fin de semana se pone en marcha la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), una fecha crucial donde los equipos de la Conferencia del Oeste y la Conferencia del Este buscan consolidar sus aspiraciones de clasificación en una cartelera repleta de partidazos que se extenderá hasta el lunes.

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A continuación, repasamos el calendario completo, los horarios, estadios y cómo llega cada onceno a sus respectivos compromisos:

Viernes 2 de octubre: El telón se abre en el Rommel Fernández

La acción arranca esta noche con un choque de realidades distintas en la Conferencia del Oeste.

San Francisco FC vs. UMECIT FC

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez

Hora: 8:30 pm

Actualidad: San Francisco FC, actual sublíder del Oeste con 20 puntos, llega con el ánimo a tope tras conseguir una contundente victoria de 1-3 ante el Tauro FC. Por su parte, UMECIT FC, que marcha rezagado con 13 puntos, urge de un triunfo tras tropezar la fecha anterior 2-1 frente al Deportivo Universitario.

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Sábado 3 de octubre: Doble cartelera de alto voltaje

El sábado la LPF se traslada al interior del país y luego regresa a la capital con dos encuentros de pronóstico reservado.

Veraguas United vs. Tauro FC

Estadio: Rafael 'Toco' Castillo (Santiago)

(Santiago) Hora: 6:15 pm

Actualidad: Un interesante duelo interconferencias. Veraguas United ( 15 puntos en el Oeste) viene de rescatar un empate 1-1 frente al Sporting San Miguelito . Se miden a los albinegros del Tauro FC ( 14 puntos en el Este), quienes necesitan sacudirse con urgencia la dura derrota sufrida en casa ante San Francisco.

Un interesante duelo interconferencias. ( en el Oeste) viene de rescatar un . Se miden a los albinegros del ( en el Este), quienes necesitan sacudirse con urgencia la dura derrota sufrida en casa ante San Francisco. Plaza Amador vs. CD Universitario

Estadio: COS Sports Plaza

Hora: 8:30 pm

Actualidad: El líder de la Conferencia del Este, Plaza Amador (21 puntos), quiere mantener su ritmo arrollador tras vencer 1-2 a Unión Coclé en la jornada previa. Los "leones" recibirán a un CD Universitario (11 puntos en el Oeste) que viene inspirado y con ganas de dar la sorpresa tras derrotar 2-1 a UMECIT FC.

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Domingo 4 de octubre: Domingo de fútbol y pura adrenalina

La jornada dominical promete emociones fuertes con dos encuentros programados en Azuero y en la ciudad de Panamá.

Herrera FC vs. Alianza FC

Estadio: Gustavo Posam (Chitré)

(Chitré) Hora: 4:00 pm

Actualidad: Herrera FC atraviesa un momento sumamente delicado, marchando en el fondo con apenas 5 puntos tras caer 2-1 contra el Deportivo Árabe Unido . El panorama no es sencillo, ya que reciben al siempre peligroso Alianza FC ( 14 puntos en el Este), que viene con el pecho inflado tras vencer sólidamente 2-0 al Club Atlético Independiente (CAI) .

atraviesa un momento sumamente delicado, marchando en el fondo con apenas tras caer . El panorama no es sencillo, ya que reciben al siempre peligroso ( en el Este), que viene con el pecho inflado tras . Club Atlético Independiente (CAI) vs. Deportivo Árabe Unido

Estadio: COS Sports Plaza

Hora: 6:15 pm

Actualidad: Un clásico moderno del fútbol panameño. El CAI no la pasa bien en el torneo y se encuentra estancado con 10 puntos en el Oeste tras su reciente caída ante Alianza. Enfrente tendrán al imponente Deportivo Árabe Unido, colíder del Este con 21 puntos, que llega en gran racha tras imponerse 2-1 a Herrera FC.

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Lunes 5 de octubre: Cierre de jornada en la capital

La undécima fecha bajará el telón la noche del lunes con un partido donde los puntos valen oro para ambas escuadras.