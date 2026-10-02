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Bocas del Toro: Acodeco despliega inspectores para fiscalizar precios de combustible en estaciones

Con el nuevo aumento en el precio del combustible, Acodeco intensifica las verificaciones en las estaciones y advierte a los conductores que revisen bien sus facturas.

Precios de la gasolina / Luis Palacios
Luis Palacios - Corresponsal
02 de octubre 2026 - 12:24

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