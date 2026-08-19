Madonna cumple 68 años con una celebración entre glamour, baile y gatos

La artista llegó a los 68 años y convirtió su cumpleaños en una celebración tan extravagante como personal.

La Reina del Pop compartió en Instagram un carrusel de fotografías que resume parte de su festejo, con escenas de glamour, baile, bebidas, platos rotos y una inesperada aparición de gatos.

La artista acompañó las imágenes con un mensaje que condensó el espíritu de la jornada: “¡Es Mi Cumpleaños! Comer, Rezar, Amar, Beber, Bailar, Romper platos, Alimentar gatos!! ¡Gracias D*OS!”. Para completar la publicación, eligió como banda sonora “B-Day Song”, una canción incluida en la edición deluxe de MDNA y grabada junto a M.I.A.

Las fotografías permitieron a sus seguidores conocer algunos detalles de la celebración. Madonna aparece en varias imágenes con un sofisticado vestido floral, decorado con bordados de lentejuelas, mangas acampanadas y llamativos apliques tridimensionales. El conjunto fue acompañado por stilettos dorados, joyas de gran tamaño y una diadema cubierta de flores, elementos que reforzaron la estética de glamour característica de la cantante.

Sin embargo, entre los atuendos elegantes y las imágenes de la fiesta apareció una escena mucho más sencilla y espontánea. Madonna dedicó parte de su cumpleaños a alimentar gatos, un momento que destacó dentro del conjunto de fotografías por su contraste con la sofisticación del resto de la celebración.

La elección musical tampoco fue casual. “B-Day Song”, incluida en la versión deluxe de MDNA publicada en 2012, cuenta con la participación de M.I.A. La canción fue escrita por Madonna, M.I.A. y Martin Solveig, quien también participó junto a la cantante en la producción del tema.

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El festejo no se limitó a las imágenes compartidas en redes sociales. Como parte de la celebración por sus 68 años, Madonna viajó a Grecia acompañada por cinco de sus seis hijos. El recorrido familiar se sumó a una jornada marcada por la convivencia, los paisajes mediterráneos y el ambiente festivo.

La cantante ha construido durante más de cuatro décadas una de las carreras más influyentes de la música popular. Desde sus primeros éxitos hasta sus diferentes transformaciones artísticas, Madonna ha mantenido una presencia constante en la cultura pop y ha convertido cada etapa de su trayectoria en una oportunidad para reinventar su imagen.

Su cumpleaños volvió a mostrar esa combinación de estilo, espectáculo y espontaneidad. Las fotografías publicadas no solo reflejan una celebración rodeada de lujo, sino también momentos cotidianos y familiares que contrastan con la imagen de la superestrella internacional.

La publicación también permitió recuperar una canción de su catálogo que mantiene una conexión directa con la temática del festejo. “B-Day Song” fue lanzada durante una etapa de renovación musical para Madonna y contó con la colaboración de una artista como M.I.A., cuya participación aportó una dimensión adicional al tema.

A sus 68 años, la cantante continúa utilizando sus redes sociales para mostrar fragmentos de su vida y mantener un contacto directo con millones de seguidores. Esta vez, el relato visual de su cumpleaños combinó moda, música, familia y animales en una misma galería.

El resultado fue una celebración que reunió elementos asociados a la personalidad pública de Madonna con otros mucho más inesperados. El baile, la comida, las bebidas, el vestuario de gala y los platos rotos compartieron protagonismo con los gatos y el viaje familiar.

Con más de 40 años de trayectoria, Madonna volvió a celebrar una nueva vuelta al sol a su manera: rodeada de seres queridos, música, extravagancia y momentos espontáneos. La artista dejó así un registro de su cumpleaños número 68, marcado por el glamour y la diversión, pero también por pequeñas escenas que mostraron una faceta más cercana de la Reina del Pop.