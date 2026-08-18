Chayanne, Marc Anthony y estrellas latinas cantan en Miami en solidaridad por Venezuela y Colombia

La música convirtió a la ciudad en escenario de una movilización solidaria sin precedentes.

Más de un centenar de artistas y personalidades se reunieron este domingo en el Kaseya Center para recaudar fondos destinados a las víctimas de los terremotos que han golpeado a Venezuela y Colombia, una emergencia que deja más de 6.300 fallecidos en territorio venezolano y al menos 294 en Colombia.

Bajo el nombre Unidos por los Nuestros, el concierto y teletón internacional congregó a figuras como Marc Anthony, Chayanne, Olga Tañón, Luis Fonsi y Feid, además de Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Gente de Zona, Mau y Ricky, Elena Rose, Silvestre Dangond, Lasso, San Luis, Jay Wheeler, Zhamira Zambrano y Piso 21.

La jornada comenzó con Don Francisco, histórico referente de los teletones latinoamericanos, quien puso el foco en la importancia de cada aporte frente a la emergencia. “ante una tragedia tan grande, toda ayuda es bienvenida, hasta la más pequeña”, expresó el presentador durante la apertura.

El primer número musical fue Color esperanza, convertido durante décadas en un símbolo de resiliencia en América Latina. Una coral integrada por jóvenes artistas venezolanos interpretó la canción con Corina Smith, Nella, Micro TDH, Manu Manzo, Jonathan Moly, Jorge Luis Chacín, Jerry Di, Isadora, Noreh y Free Cover.

La programación también reservó apariciones inesperadas. Camilo, Evaluna y Yandel subieron al escenario pese a no figurar previamente en el cartel, provocando una de las mayores ovaciones entre los más de 15.000 asistentes que acudieron al recinto de Miami.

Otro de los momentos destacados llegó con Chayanne. Después de interpretar Bailando bachata, el puertorriqueño habló de su “profunda conexión” con Colombia y Venezuela. Luis Fonsi y Olga Tañón emocionaron al público con No me doy por vencido, mientras Gente de Zona y Marc Anthony elevaron la energía del espectáculo con La gozadera.

Tañón resumió el espíritu de la convocatoria al pedir respaldo económico para las comunidades damnificadas. “Si algo tenemos los latinos es que, cuando le pasa algo a alguien de los nuestros, nos unimos todos”, afirmó la llamada Mujer de Fuego.

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Evaluna Montaner también destacó la dimensión colectiva de la ayuda antes de compartir escenario con Camilo para interpretar Por primera vez. “Nadie se levanta solo en la vida. En Venezuela y Colombia hay mucha gente que necesita que les demos la mano y no los dejemos solos”, subrayó la cantante.

El alcance de Unidos por los Nuestros trascendió el Kaseya Center gracias a una transmisión simultánea por Univision, ViX, TelevisaUnivision Radio, quince estaciones de iHeartLatino, Caracol TV, RCN, las plataformas de WAPA y VenevisionPlay, entre otros medios, ampliando la posibilidad de contribuir desde diferentes territorios.

Las donaciones fueron habilitadas mediante códigos QR, mensajes de texto con la palabra “UNIDOS” al 707070 y el portal Univision.org. Los mecanismos permanecerán disponibles de manera indefinida para continuar canalizando recursos hacia las poblaciones afectadas.

La convocatoria adquiere especial relevancia en Florida, considerado uno de los principales centros de residencia de las comunidades venezolana y colombiana en Estados Unidos. Según las cifras más recientes del censo, ambas poblaciones suman más de un millón de personas en el estado.

El objetivo común es sostener la asistencia humanitaria y mantener la atención sobre miles de familias que enfrentan las consecuencias del desastre.

La movilización continuará el domingo 23 de agosto con otro encuentro musical: Gustavo Dudamel dirigirá a la Filarmónica de Los Ángeles en un concierto que contará con Beck, Natalia Lafourcade, Lasso y Carlos Vives, prolongando la respuesta cultural y solidaria frente a la tragedia que atraviesan ambos países.