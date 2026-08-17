Selena Gomez responde a demanda por fraude vinculada a Wondermind

La cantante y actriz anunció, mediante su abogado, que buscará la desestimación de la demanda presentada ante un tribunal federal de Delaware.

Selena Gomez rechazó las acusaciones de fraude presentadas por dos inversionistas de Wondermind, la plataforma de salud mental que cofundó en 2022 junto con su madre, Mandy Teefey, y Daniella Pierson.

El litigio fue promovido por Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC, compañías que reclaman recuperar más de 1,2 millones de dólares invertidos en el proyecto. Los demandantes sostienen que recibieron información engañosa sobre las capacidades, recursos y perspectivas comerciales de la empresa antes de aportar el capital.

Mathew S. Rosengart, abogado de Gomez, rechazó categóricamente esos señalamientos. “Las acusaciones de que Selena Gomez participó de alguna manera en un supuesto ‘fraude’ u otro acto ilícito son completamente infundadas, tanto desde el punto de vista fáctico como legal”, declaró.

El representante legal anticipó además la estrategia que seguirá la defensa: “Defenderemos con vigor estas falsas acusaciones y, de hecho, presentaremos una moción para desestimar las infundadas reclamaciones en su contra”.

Según la demanda, Gomez y Teefey habrían proyectado una imagen empresarial que no correspondía con la situación real de Wondermind. Los inversionistas alegan que se les habló de alianzas con Fidelity y J.P. Morgan que “no existían”, de una aplicación que “nunca fue desarrollada” y de acuerdos publicitarios que finalmente no se materializaron.

El expediente también sostiene que Selena Gomez había firmado un compromiso para “construir activamente la empresa como su directora de marketing”, responsabilidad que, según los demandantes, posteriormente “ignoró”.

Las acusaciones abarcan igualmente la comunicación con quienes financiaron el emprendimiento. “Durante tres años, mientras la compañía se derrumbaba en silencio, ninguno de sus fundadores, directivos ni consejeros dijo una sola palabra a los inversores cuyo dinero financiaba ese colapso”, señala la demanda.

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Los inversionistas aseguran que conocieron la magnitud de los problemas en septiembre de 2025, después de que The Cut describiera a Wondermind en un escenario de “absoluto caos financiero y operativo”. Meses antes, Forbes había informado que la compañía despidió al 60% de su plantilla, equivalente a nueve de sus 15 trabajadores, además de mantener deudas con proveedores y colaboradores independientes.

Un portavoz empresarial aseguró entonces que la situación financiera había sido “rectificada” y atribuyó las dificultades al proceso de crecimiento.

La controversia también involucra a Mandy Teefey. Tras anteriores señalamientos sobre su conducta, respondió: “Es una pena que unos pocos empleados descontentos con ganas de ajustar cuentas puedan difundir mentiras sobre mí y distorsionar la verdad”.

La demanda incorpora además mensajes intercambiados entre Teefey y Andrew Resnick, representante de Bespoke. Cuando este indicó que su inversión no había sido devuelta, ella respondió: “Esa sería una pregunta para el equipo legal de Selena. No estoy segura de tener libertad para dar esa información, pero me pondré en contacto con ellos para que te llamen”.

Daniella Pierson, quien dejó Wondermind en enero de 2023 después de una disputa interna, también rechazó los señalamientos dirigidos contra ella y aseguró disponer de “documentación concreta y registros financieros que establecen los hechos”.

Wondermind nació como una plataforma multimedia enfocada en salud mental, pero sus dificultades financieras terminaron situando al emprendimiento bajo escrutinio. Ahora, los demandantes solicitan recuperar su inversión, además de daños y perjuicios, costas y honorarios legales, y pretenden que el caso sea decidido por un jurado. El caso abre así una etapa judicial alrededor del futuro corporativo de la compañía. Mientras avanza el proceso, la defensa de Selena Gomez prepara su petición para intentar que las reclamaciones sean desestimadas.