Hayden Panettiere: qué se sabe del medicamento hallado en su apartamento

La actriz, de 36 años, fue encontrada sin vida el domingo 16 de agosto en su apartamento de Greenville, Carolina del Sur, donde los equipos de emergencia hallaron Narcan , un medicamento utilizado para revertir sobredosis de opioides.

La muerte de Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en Héroes y Nashville, continúa bajo investigación mientras las autoridades esperan establecer oficialmente qué provocó su fallecimiento.

La llamada de emergencia fue realizada por un amigo a las 13:51. Según las comunicaciones con la central de despacho, los socorristas mencionaron una “sobredosis”, practicaron compresiones torácicas y aplicaron “soporte vital cardíaco avanzado”. Panettiere fue declarada muerta a las 14:32. Las autoridades indicaron que no encontraron señales de un hecho sospechoso, mientras el forense del condado de Greenville practicó la autopsia el lunes. La causa de muerte permanece pendiente.

El hallazgo de Narcan en el apartamento de Hayden Panettiere ha concentrado parte de la atención. Narcan es una de las marcas más conocidas de la naloxona, sustancia definida por la Organización Mundial de la Salud como un “antagonista de los opioides”. Su función consiste en bloquear temporalmente los efectos de sustancias como heroína, fentanilo, morfina y oxicodona sobre los receptores del sistema nervioso.

De acuerdo con la OMS, cuando se administra oportunamente puede revertir completamente una sobredosis y “prácticamente no tiene ningún efecto” en alguien que no haya consumido opioides. En la vivienda, el dispositivo nasal estaba sobre un colchón. También se utilizó epinefrina o adrenalina, medicamento habitual durante maniobras de reanimación ante un paro cardíaco.

Dos ambulancias acudieron al apartamento, aunque ninguno de los ocupantes fue trasladado. Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere durante años, estaba en la residencia y había viajado con ella desde Los Ángeles el sábado anterior. Meses antes, Hickerson había expresado afecto por la actriz y reconocido que deseaba verla prosperar.

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El padre de la intérprete, Skip Panettiere, confirmó su fallecimiento mediante un comunicado: “Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, y a los millones que la vieron en pantalla. Pedimos privacidad mientras nuestra familia toma tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”.

Panettiere alcanzó fama internacional a los 17 años como Claire Bennet en Héroes y posteriormente interpretó a Juliette Barnes en Nashville. En 2022 reveló que había pasado ocho meses en rehabilitación. Sobre aquella etapa afirmó: “Estaba en la cima del mundo y lo arruiné”. También relató que sus dificultades comenzaron a los 15 años, cuando recibía “pastillas felices” para mantenerse “animada durante las entrevistas” en alfombras rojas.

La actriz describió después la evolución de sus adicciones: “Las cosas seguían descontrolándose y, a medida que crecía, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir”.

En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde abordó abuso, adicción y la pérdida de la custodia de su hija Kaya. Allí escribió: “El hecho de que no estuviera con Kaya, de que fuera oficialmente una adicta y de que ya no tuviera voluntad para trabajar me estaba matando. Me lo había hecho todo a mí misma y eso me llenaba de asco”.

Panettiere deja una hija de 11 años, fruto de su relación con Wladimir Klitschko. Su hermano menor, Jansen Panettiere, murió en 2023 por una afección cardíaca no diagnosticada. Mientras avanzan los análisis forenses, la presencia de naloxona constituye un elemento de la investigación oficial, pero no determina por sí sola la causa de la muerte.