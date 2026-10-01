PRD cierra filas: crea comisión para fijar postura sobre reformas electorales y convoca inscripción masiva el 11 de octubre

El partido informó que ya fueron establecidos los puntos de inscripción y que sus estructuras se comprometieron a trabajar de manera coordinada para esa jornada.

Tras más de seis horas de discusión, el Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) concluyó su reunión con acuerdos sobre la organización partidaria y el debate en torno a las reformas electorales.

Uno de los principales acuerdos fue la creación de una comisión integrada por miembros del Consejo Directivo Nacional y abogados del partido, que tendrá la responsabilidad de revisar las distintas modificaciones propuestas a las reformas electorales.

El resultado de este análisis será una posición unificada del PRD, que posteriormente será entregada a la bancada de diputados del colectivo.

De acuerdo con el comunicado difundido por el partido, las diferencias fueron discutidas dentro de sus estructuras y bajo un proceso que calificó como abierto y respetuoso. El PRD sostuvo que este mecanismo forma parte de su democracia interna.

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Inscripción masiva

Otro de los puntos definidos durante la reunión fue la movilización nacional para la jornada de inscripción masiva del próximo 11 de octubre de 2026.

El partido informó que ya fueron establecidos los puntos de inscripción y que sus estructuras se comprometieron a trabajar de manera coordinada para esa jornada.

El PRD también vinculó estos acuerdos con su proceso de renovación de estructuras previsto para 2027.

En su mensaje, la organización rechazó las versiones sobre una posible fractura interna y afirmó que el debate no debe confundirse con división.

"Que nadie confunda el debate con división", señaló el comunicado, en el que el partido aseguró que continuará trabajando de manera conjunta y tomando decisiones dentro de sus estructuras.

El colectivo concluyó señalando que sus diferencias pueden ser discutidas internamente y que existe disposición para alcanzar acuerdos y avanzar hacia su proceso de renovación.