Bruno Mars reacciona al baile de Karol G con Drake y aviva su divertido “romance” musical

El episodio reunió a dos artistas que mantienen colaboraciones con la colombiana, convirtiendo una presentación en vivo en uno de los momentos más comentados del entretenimiento latino.

Bruno Mars llamó la atención en redes sociales después de reaccionar, con tono de broma, a un momento protagonizado por Karol G y Drake durante un concierto en Houston, Estados Unidos. El cantante publicó una fotografía en Instagram en la que aparece pensativo mientras mira por la ventana de un avión y llamó a la artista colombiana su “crush latina”.

La publicación surgió luego de la presentación que Karol G ofreció el domingo 27 de septiembre en el Reliant Stadium, durante su gira Viajando Por El Mundo Tropitour. Durante el espectáculo, Drake apareció como invitado sorpresa y compartió el escenario con la cantante para interpretar ‘Ahí’, colaboración que forma parte del álbum de la colombiana.

Drake también interpretó ‘Janice STFU’ y ‘One Dance’. Fue durante esta última presentación cuando Karol G bailó junto a Drake, un momento que comenzó a circular en redes sociales y provocó la reacción de Bruno Mars.

Junto a la fotografía desde el avión, Mars escribió: “Cuando ves a Drake bailando con tu crush latina en 4k @karolg @champagnepapi Respóndeme lo antes posible”. El cantante continuó con la broma y añadió: “¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La recuperaré!”. El mensaje fue interpretado por sus seguidores como una escena de celos, aunque no existe confirmación de una relación sentimental entre Mars y Karol G.

La interacción volvió a poner sobre la mesa la cercanía que los dos artistas han mostrado durante la promoción de su colaboración ‘Still’. La canción hace parte del álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto, publicado por Karol G en agosto de 2026, y se convirtió en uno de los encuentros musicales más comentados de la cantante.

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Mars también acompañó a Karol G durante su concierto del 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En esa presentación, ambos interpretaron ‘Still’ en vivo por primera vez y compartieron escenario con ‘Risk It All’, tema que abre The Romantic.

La complicidad entre ambos ya había generado comentarios. Durante la promoción de ‘Still’, Mars publicó contenido relacionado con la canción y habló de “enamorarse de una latina”, comentario que muchos seguidores asociaron con Karol G. Posteriormente, cuando la cantante compartió material promocional del tema, el estadounidense escribió: “Eso no me parece actuado, Carolina”, utilizando el nombre de pila de la artista, Carolina Giraldo.

Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación romántica. Las declaraciones de Mars han ocurrido dentro del contexto de la promoción musical y de interacciones en redes sociales, por lo que las referencias a un supuesto interés sentimental permanecen en el terreno de la broma y la especulación de los seguidores.

Karol G ha hablado públicamente de ‘Still’ desde una perspectiva artística. Sobre la canción, la cantante explicó: “Decía exactamente lo que sentía, como lo sentía. Era perfecta para lo que estaba viviendo y la escuché demasiado. Traté de darle mil vueltas, pero era perfecta. Espero que llegue al corazón de muchas personas”.

También dedicó unas palabras a su compañero de colaboración: “Gracias Bruno Mars por la magia en esta canción y por sentirla conmigo. Eres increíble”. La artista se encuentra actualmente sin pareja, después de finalizar su relación con el cantante colombiano Feid.

Con la aparición de Drake en Houston y la posterior publicación de Bruno Mars, Karol G quedó en el centro de una conversación que combina música, redes sociales y humor.