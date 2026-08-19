Más de 8 mil asegurados cambiaron al nuevo sistema de pensiones de la CSS establecido por la Ley 462

Instalaciones de la Caja de Seguro Social
19 de agosto 2026 - 08:01

Más de 8 mil asegurados cambiaron al nuevo sistema de pensiones de la CSS establecido por la Ley 462

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