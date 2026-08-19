Ciudad de Panamá/El debate sobre el futuro del sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) y la revisión de los contratos de concesiones de servicios públicos continúan situándose en el centro de la agenda social y económica del país. Sobre estas materias, el expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, ofreció un análisis relativo a las decisiones adoptadas en administraciones pasadas y a las reformas que considera urgentes para la economía nacional.