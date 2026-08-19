¡Hoy es el día! Tu Cara Me Suena 2026 llega con un megaestreno imperdible

¡Llegó el miércoles más esperado! Esta noche a las 8:00 p. m. se enciende el clonador por TVN y TVN Pass. Ocho famosos se enfrentarán a una nueva personalidad en el escenario para darle vida a un espectáculo 100 % panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Que se enciendan las luces, suba el volumen y comience el juego de las identidades! El día por fin llegó. Hoy arranca Tu Cara Me Suena 2026, y el clonador ya está calentando motores para recibir a ocho figuras dispuestas a transformarse y demostrar de qué están hechos.

La tarima está lista para llenarse de música, coreografías pesadas, nervios y mucha diversión. Esta noche, las caras conocidas que ves todos los días desaparecerán detrás de horas de maquillaje, y cada participante tendrá que dejar el alma en el escenario para que el público se pregunte: ¿De verdad es él?, ¿será ella?

En este escenario, prohibido ser tú mismo

Aquí no basta con lucir un vestuario bonito o atinarle a la letra. Este es un reto de interpretación, actuación, baile y caracterización extrema.

Los participantes tendrán que estudiar los gestos más mínimos, dominar la respiración, modificar su color de voz y defender cada número como si el artista original hubiera aterrizado en Panamá.

Si ya tienen experiencia musical: Deberán asfixiar su propio estilo para no ser descubiertos.

Deberán asfixiar su propio estilo para no ser descubiertos. Si dominan las cámaras o redes: Tendrán que enfrentarse a coreografías y exigencias vocales que los sacarán por completo de su zona de confort.

Los 8 valientes que se enfrentan al clonador

Anarkelys Arias, Vicente Chávez, Rikiplops, Maisa Pérez Condacín, El Urri, Ale Merod, Israel “Ñero” Berastegui y Yamilka Pitre son el elenco oficial de esta temporada.

En el primer Show de hoy comenzaremos a ver quién tiene la facilidad de transformarse, quién sorprende con talentos ocultos y a quién le costará un poco más afinar los detalles. ¿Quién encenderá las redes sociales desde su primera salida? Esta misma noche lo descubriremos.

La lupa del jurado y un secreto por revelar

Evaluando cada respiración y paso en falso estará una mesa de peso pesado: Dímelo Flow, Sandra Sandoval y Emilio Regueira, listos para calificar desde la técnica vocal hasta la sabrosura en tarima.

Pero ojo, la mesa todavía guarda una sorpresa. La identidad del cuarto jurado sigue bajo candado y será revelada hoy mismo durante el estreno. Para mantener el orden (o sumarse al desorden) entre el jurado y los participantes, Nathalia González y Eddy Vásquez llevarán el hilo conductor de la noche.

Tú también juegas desde casa

El público no está solo de adorno. Además de las puntuaciones de los jueces, la audiencia tendrá el poder en la votación final. ¡Prepara a tu barra y mantente atento a las instrucciones en pantalla para salvar a tu favorito!

¿Dónde y a qué hora es la cita?

Cuándo: HOY, miércoles 19 de agosto.

HOY, miércoles 19 de agosto. Hora: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Dónde: TVN y TVN Pass. (Si vas en el tranque, sintoniza 96.5 FM).

Todo está listo. Prepara el sofá, avísale al grupo de WhatsApp y no te pierdas el inicio de la temporada más impredecible. ¡Esta noche descubriremos quién viene a robarse el show!