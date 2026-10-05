Esposa de Maduro presa en Nueva York tiene 'un problema muy delicado en el corazón'

Hace unas semanas pidió la prisión domiciliaria a fin de recibir tratamiento médico, pero la solicitud fue rechazada.

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela, presa en una cárcel de Estados Unidos tras su captura en una operación militar estadounidense en enero, "tiene un tema en el corazón muy delicado", dijo el lunes a la AFP el hijo de Nicolás Maduro.

Flores, procesada por narcotráfico en Nueva York junto a Maduro, "está con 40 mujeres (...) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente", aseguró el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Hace unas semanas pidió la prisión domiciliaria a fin de recibir tratamiento médico, pero la solicitud fue rechazada.

Permanece encarcelada en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York. Según sus abogados, toma cuatro medicamentos y sufre problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.

El 23 de septiembre, la fiscalía aconsejó al Tribunal denegar la solicitud de libertad de Flores, previo al juicio que debe comenzar el 1 de junio de 2027.

"La acusada representa un riesgo extremo de fuga (...) y constituye un peligro claro para los demás y para la comunidad", indicó la fiscalía en su argumento.

Según 'Nicolasito', como conoce al hijo del derrocado Maduro, su madrastra tiene un "prolapso" en el corazón, una condición que en situaciones graves puede provocar fallos cardíacos.

"Empezó a sufrir de la tensión después del 3 de enero, nunca había sufrido de la tensión (presión arterial)", agregó Maduro Guerra al referirse a la fecha de la incursión de fuerzas estadounidenses que terminó en la captura de la pareja presidencial.

El parlamentario dijo además que Flores, de 69 años, sufrió un problema respiratorio luego de que las autoridades de prisión usaron gas pimienta para controlar una riña entre dos mujeres. "Ella es asmática. Entonces... Bueno, esperamos que pueda pasar algo bueno esta semana", afirmó.

Maduro, de 63 años, y su esposa, están acusados de haber ayudado a transportar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Ambos niegan las acusaciones, mientras el exmandatario afirma ser "un prisionero de guerra".

Apodada por su esposo como "la primera combatiente", Flores es abogada y fue presidenta de la Asamblea Nacional y procuradora general. Analistas la consideran una figura clave dentro del régimen.

Se vio salpicada por el escándalo que desató la detención de dos de sus sobrinos en 2015 en Haití, acusados de intentar traficar cocaína hacia Estados Unidos.

Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores fueron condenados a 18 años de prisión en 2017 y liberados en 2022 por un canje de prisioneros con el gobierno de Joe Biden.