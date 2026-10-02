¡A dos puntos de la cima! Rikiplops aprieta la competencia en Tu Cara Me Suena

Yamilka conserva el liderato, Rikiplops se acerca tras su triunfo junto a Mami Plops y El Urri escala posiciones. Así quedaron las puntuaciones y los personajes que repartió el pulsador para la octava gala.

Ciudad de Panamá/El séptimo show de Tu Cara Me Suena 2026 terminó con una victoria en familia y una competencia mucho más apretada. Rikiplops celebró acompañado de Mami Plops, pero el efecto de su triunfo también llegó a la tabla acumulada: ahora está a solo dos puntos de Yamilka Pitre, quien conserva el primer lugar.

La presentación de madre e hijo dejó uno de los momentos más emotivos de la gala. Rikiplops se convirtió en Demphra, mientras Mami Plops interpretó a Eddy Lover para cantar “Perdóname”. El público del teatro ITSE los acompañó con la canción y, después del número, ambos compartieron un abrazo entre lágrimas. Rikiplops también fue elegido como el favorito de la audiencia.

Sin embargo, la noche dejó mucho más que una celebración. El Urri y Maisa completaron los tres primeros lugares de la gala, mientras el resultado general acercó a los competidores de la parte alta y cambió varias posiciones. Antes de despedirse, el pulsador volvió a repartir identidades: la próxima semana habrá nuevas voces, estilos y transformaciones por resolver.

Así terminó el séptimo show

Después de las calificaciones del jurado, los votos de los compañeros y el respaldo del público, Rikiplops cerró la gala con 54 puntos. El Urri quedó segundo con 47, seguido de Maisa con 45. Yamilka y Ñero terminaron con la misma puntuación: 33.

Puntuación del séptimo show: Rikiplops: 54 puntos; El Urri: 47 puntos; Maisa: 45 puntos; Yamilka Pitre: 33 puntos; Ñero: 33 puntos; Anarkelys: 31 puntos; Ale Merod: 24 puntos; Vicente: 22 puntos.

Cada participante llegó con un desafío diferente. Ñero pasó de Juan Gabriel a PSY; Ale Merod asumió a Ricky Martin; Anarkelys llevó a Karol G al escenario y Vicente interpretó a Joey Montana. Maisa compartió su transformación en HUNTR/X con Ana Alejandra Carrizo y Gisselle Carolina, mientras El Urri y Yamilka defendieron a Ismael Rivera y Johnny Ventura, respectivamente.

Yamilka sigue arriba, pero Rikiplops se acerca

Al sumar los resultados de esta gala al acumulado anterior, Yamilka alcanza 290 puntos y Rikiplops llega a 288. Maisa mantiene el tercer lugar con 277.

La distancia entre los dos primeros pasó de 23 puntos a solamente dos. Así, la victoria de Rikiplops le permite llegar al próximo show con una oportunidad mucho más cercana de alcanzar la cima.

Acumulado después del séptimo show, en orden de posición: Yamilka Pitre: 290 puntos; Rikiplops: 288 puntos; Maisa: 277 puntos; El Urri: 245 puntos; Anarkelys: 241 puntos; Vicente: 237 puntos; Ñero: 233 puntos; Ale Merod: 217 puntos.

El Urri protagonizó el mayor ascenso del acumulado, al pasar del séptimo al cuarto puesto después de su presentación como Ismael Rivera. Vicente pasó del cuarto al sexto lugar y Ñero del sexto al séptimo, mientras los demás participantes conservaron sus posiciones.

La pelea continúa entre quienes siguen a El Urri: Anarkelys, Vicente y Ñero quedaron separados por cuatro puntos entre cada posición. Por eso, la atención estará tanto en el liderato como en los movimientos del resto de la clasificación. Una buena noche puede acercar a un participante a sus compañeros y modificar nuevamente el orden.

El pulsador ya puso a trabajar a los famosos

La celebración dio paso a los personajes del octavo show. El pulsador volvió a combinar artistas con estilos muy diferentes y dejó nuevas transformaciones para los ocho participantes.

Maisa será Rosalía; Yamilka Pitre interpretará a Lauryn Hill; Anarkelys será Azúcar Moreno; Ale Merod se transformará en Jennifer Lopez; Ñero interpretará a Andrea Echeverri; El Urri será Ivy Queen; Rikiplops asumirá a Elephant Man y Vicente tendrá el reto de Sin Bandera.

Rikiplops deberá dejar atrás a Demphra para asumir a Elephant Man, mientras Yamilka cambiará el merengue de Johnny Ventura por el estilo de Lauryn Hill. Maisa también tendrá que despedirse del universo de HUNTR/X para preparar su transformación en Rosalía.

Otros cambios despiertan curiosidad: El Urri será Ivy Queen y Ñero interpretará a Andrea Echeverri. Ale Merod recibirá el reto de Jennifer Lopez, mientras las asignaciones de Azúcar Moreno para Anarkelys y Sin Bandera para Vicente ponen la atención en cómo resolverán esos números de dúo.

Con el liderato tan cerca y nuevas identidades por estudiar, los ensayos vuelven a cobrar protagonismo. ¿Logrará Yamilka ampliar su ventaja? ¿Podrá Rikiplops alcanzar el primer lugar? ¿Continuará El Urri escalando posiciones?

La próxima cita será el miércoles 7 de octubre, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. El clonador ya repartió los retos; ahora les toca a los famosos preparar la siguiente sorpresa.