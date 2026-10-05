Fiscalía Anticorrupción realiza diligencia de planimetría en el sitio donde fue demolido el monumento chino

El Ministerio Público también informó previamente sobre medidas conservatorias sobre el inmueble , por lo que mientras avanzan las investigaciones no se puede mover, tocar ni construir ningún tipo de estructura en el lugar.

La Fiscalía Anticorrupción, junto con personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizó este lunes una diligencia de inspección y planimetría en el sitio donde se encontraba el monumento de la comunidad china, ubicado en el área del mirador del puente de las Américas.

Durante la diligencia, los peritos realizaron mediciones en el lugar con el objetivo de determinar dónde estaban ubicadas las estructuras que fueron demolidas y establecer aspectos relacionados con la servidumbre pública.

Representantes y abogados de la comunidad china en Panamá también acudieron al sitio. La comunidad se mantiene constituida como querellante dentro del proceso relacionado con la demolición del monumento, ocurrida el 27 de diciembre de 2025.

También estuvieron presentes representantes de la Caja de Ahorros, entidad que mantiene la titularidad del terreno.

Puede leer: Comunidad educativa de El Valle de Urracá pide mayor seguridad tras asesinato de un padre

La abogada de la comunidad china, Edna Ramos, explicó que la inspección y la planimetría permitirán que los peritos documenten para el despacho de investigación y, posteriormente, para el tribunal, dónde estaban ubicadas las estructuras que fueron demolidas.

La investigación surge a raíz de la resolución emitida en septiembre de 2025 por la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Dayan Peñalba, que posteriormente derivó en la demolición de las estructuras.

El Ministerio Público también informó previamente sobre medidas conservatorias del inmueble, por lo que, mientras avanzan las investigaciones, no se puede mover, tocar ni construir ningún tipo de estructura en el lugar.

Dentro de la investigación se analiza la posible comisión de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y otros delitos.

La diligencia busca recabar evidencias en el sitio que puedan ser incorporadas a la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción.

Información de Hellen Concepción

Otras notas que le pueden interesar: