Ordenan detención provisional para representante de Ñürüm por presunta violencia de género

La defensa anunció un recurso de apelación contra la medida cautelar, por lo que se fijó una nueva audiencia para el próximo viernes 9 de octubre, a las 8:15 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial.

Un juez de garantías de Veraguas ordenó la detención provisional de un representante del distrito de Ñürüm, en la comarca Ngäbe-Buglé, imputado por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de violencia de género.

El juez César Bernal consideró que la medida era la más idónea debido a la naturaleza y gravedad de los hechos investigados, así como por la existencia de riesgos procesales relacionados con la posible afectación de medios de prueba y un presunto peligro para la víctima y la comunidad.

Durante la audiencia, el tribunal también legalizó la aprehensión y cinco incautaciones de datos, además de dar por presentada la formulación de imputación de cargos realizada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Sheryl Rangel.

Te puede interesar: Conductor de Metrobús es aprehendido cuando presuntamente hurtaba combustible

El imputado, de 49 años, estuvo asistido por el abogado particular Orlando López, mientras que la víctima fue representada por el abogado Gilberto Salado.

La defensa anunció un recurso de apelación contra la medida cautelar, por lo que se fijó una nueva audiencia para el próximo viernes 9 de octubre, a las 8:15 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial.

Según la investigación, los hechos se remontan al 29 de julio de 2026 y ocurrieron en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas. De acuerdo con las pesquisas, la víctima habría recibido amenazas de manera constante a través de llamadas telefónicas.