Conductor de Metrobús es aprehendido cuando presuntamente hurtaba combustible

La intervención permitió detener a los sospechosos y recuperar las evidencias relacionadas con el hecho.

Dos personas fueron aprehendidas en flagrancia cuando presuntamente sustraían combustible del tanque de un autobús estatal (Metrobús) en los predios del antiguo Hospital Modular, en el sector de Albrook Mall.

De acuerdo con la Policía Nacional, entre los aprehendidos se encuentran un conductor de transporte público estatal y un ciudadano, quienes fueron sorprendidos durante un recorrido preventivo.

Las unidades policiales observaron que ambos utilizaban una manguera para extraer combustible del autobús y llenar varios recipientes que se encontraban en el lugar.

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La intervención permitió detener a los sospechosos y recuperar las evidencias relacionadas con el hecho.

El caso fue remitido, junto con los elementos recabados, a la autoridad competente, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso.

La Policía Nacional señaló que continuará con las labores de vigilancia y patrullaje para proteger los bienes públicos y prevenir hechos que puedan afectar los recursos del Estado.