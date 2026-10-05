Panamá y Singapur exploran nuevas oportunidades para el desarrollo de la carga aérea en Tocumen

La alianza también aprovechará la experiencia global y la red de SATS en el manejo de carga aérea para apoyar los flujos comerciales a través de Panamá.

En el marco de la misión del Ejecutivo y su equipo de Gobierno a Singapur, fue firmado un Memorando de Entendimiento (“MOU”) para explorar oportunidades de colaboración estratégica orientadas a fortalecer la conectividad de carga aérea y apoyar el desarrollo de Panamá como una de las principales puertas de entrada logísticas de las Américas.

El presidente José Raúl Mulino y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, fueron testigos de honor del acuerdo entre SATS, uno de los principales proveedores mundiales de servicios de manejo de carga aérea y líder en Asia en servicios de catering para aerolíneas, y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (“PTY”), operador del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá.

En el marco del MOU, SATS y PTY explorarán oportunidades para el desarrollo del área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como de instalaciones y operaciones para el manejo de carga aérea dentro de Tocumen Cargo City, de acuerdo con el Plan Maestro del aeropuerto. La alianza también aprovechará la experiencia global y la red de SATS en el manejo de carga aérea para apoyar los flujos comerciales a través de Panamá.

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Kerry Mok, presidente y director ejecutivo de SATS Ltd., señaló que Singapur se ha consolidado como uno de los principales centros de comercio y logística gracias a sólidas alianzas en todo el ecosistema de la aviación y la cadena de suministro.

"Con nuestra experiencia en importantes centros de carga y una red global de más de 225 estaciones en 27 países, en SATS nos complace trabajar junto a PTY en el desarrollo de su visión para Panamá. Juntos exploraremos oportunidades para fortalecer las capacidades de carga, mejorar el movimiento de mercancías y apoyar el crecimiento del comercio entre Asia y las Américas”, afirmó Mok.

Por su parte, José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, subrayó el papel natural de Panamá y Singapur como puertas de entrada estratégicas para el comercio y la conectividad mundial.

"Tras haber conocido de primera mano el desarrollo logístico de Singapur, comprendo el valor que una visión de largo plazo ha aportado a su crecimiento. Este entendimiento con SATS nos brinda la oportunidad de explorar nuevas capacidades para Tocumen, fortalecer nuestra plataforma de carga y ampliar la conectividad comercial entre Asia y las Américas”, indicó.

Teniendo en cuenta el papel fundamental que Panamá y Singapur desempeñan en el comercio y la logística mundial, la alianza busca aprovechar las fortalezas de ambos centros logísticos para profundizar la conectividad comercial, desarrollar nuevos flujos de carga y respaldar el creciente movimiento de mercancías entre Asia y las Américas. Ambos países aseguraron que la colaboración, junto con el futuro desarrollo de la zona de carga de Tocumen, podría contribuir a la creación de nuevos empleos dentro del ecosistema aeroportuario.

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