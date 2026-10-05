Comunidad educativa de El Valle de Urracá pide mayor seguridad tras asesinato de un padre

Como parte de las medidas a corto plazo, las autoridades acordaron reforzar la implementación del programa Escuelas Vigilantes.

La comunidad educativa de El Valle de Urracá, en San Miguelito, pidió este lunes mayor seguridad y vigilancia permanente en el plantel, luego de que un padre de familia fuera asesinado la semana pasada cuando acudía a buscar a su hijo cerca del centro educativo.

Padres de familia y docentes se reunieron con representantes de la Policía Nacional y el Ministerio de Educación (Meduca) para expresar su preocupación por los niveles de delincuencia que afectan al sector y que, según plantearon, podrían poner en riesgo a estudiantes, docentes y acudientes.

Entre las principales solicitudes está contar con presencia policial permanente durante las jornadas educativas, especialmente en los horarios de entrada y salida de los estudiantes. También pidieron la instalación de cámaras de videovigilancia en los alrededores del plantel.

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El subcomisionado Ariel Batista, de la Segunda Zona Policial de San Miguelito, explicó que la Policía mantiene vigilancia en los 50 centros educativos del distrito y desarrolla otras acciones en conjunto con la Policía de Niñez y Adolescencia y programas de prevención y desarrollo humano.

Batista también hizo un llamado a la comunidad a denunciar los delitos y colaborar con las autoridades para fortalecer las acciones de seguridad.

Por su parte, Luis Alejandro Cordero, presidente del club de padres de familia, señaló que la principal petición es contar con mayor seguridad para el plantel y toda la comunidad educativa, al considerar que se trata de una zona vulnerable.

Cordero reconoció que una de las dificultades que enfrenta la Policía es la disponibilidad de personal, pero planteó que también podrían utilizarse herramientas tecnológicas, como cámaras de videovigilancia. Sin embargo, indicó que por el momento se les ha informado que esta opción no es posible.

Aymeth Espinosa, directora regional del Meduca en San Miguelito, informó que el centro educativo trabaja con el programa Escuelas Vigilantes, mediante el cual ya se han realizado capacitaciones, además de acciones de prevención del pandillerismo.

Como parte de las medidas a corto plazo, las autoridades acordaron reforzar la implementación del programa Escuelas Vigilantes y la Policía se comprometió a mantener agentes de manera permanente durante las jornadas educativas.

Información de Jorge Quiróz