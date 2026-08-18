El proyecto fue presentado este lunes ante la Asamblea Nacional y plantea una transición que, según el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, podría ser compleja debido al alto nivel de morosidad que registra la cartera del Banco Hipotecario.

La propuesta de ley para el cierre progresivo del Banco Hipotecario Nacional y el traslado de su cartera financiera e hipotecaria a la Caja de Ahorros, así como de las políticas de vivienda de interés social al Ministerio de Vivienda, genera preocupación ante las condiciones actuales de la institución.