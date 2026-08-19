Iberia prorroga la suspensión de sus vuelos a Cuba hasta junio de 2027

La compañía española había informado en abril que suspendía por lo menos hasta noviembre sus vuelos a la isla, en vista de "la situación que se está viviendo en Cuba", con "muchos problemas de abastecimiento" y "escasez de demanda".

Madrid, España/La aerolínea española Iberia anunció que prorroga la suspensión de sus vuelos a Cuba, que sufre escasez de combustible en pleno bloqueo petrolero estadounidense, hasta junio de 2027.

La compañía española había informado en abril que suspendía por lo menos hasta noviembre sus vuelos a la isla, en vista de "la situación que se está viviendo en Cuba", con "muchos problemas de abastecimiento" y "escasez de demanda".

"La suspensión temporal de la ruta hacia y desde La Habana se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2027", indicó Iberia en su página web, sin ofrecer más explicaciones.

Otras líneas aéreas, como la española World2Fly, Air Canada y Air France han tomado medidas similares.

Por la situación en Cuba, los aviones se ven obligados a hacer una escala técnica para abastecerse de combustible en los vuelos de vuelta.

Cuba, que solía abastecerse de petróleo venezolano hasta el derrocamiento de Nicolás Maduro en enero por el gobierno de Estados Unidos, es objeto desde entonces de un bloqueo petrolero por parte de la administración de Donald Trump.

La isla, con 9,6 millones de habitantes, atraviesa una profunda crisis económica y energética marcada por una elevada inflación, prolongados apagones y una escasez persistente de alimentos y medicinas.

Las autoridades atribuyen esta situación a los efectos combinados del endurecimiento del embargo estadounidense, la baja productividad de su economía y el colapso del turismo.