India vs Panamá| La 'Sele' realiza su primer entrenamiento en campo antes de partido amistoso

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido India vs Panamá, inicio de la gira asiática de la Sele, el viernes 25 de septiembre a las 8:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá realizó este miércoles su segunda jornada oficial de entrenamiento, y la primera en campo, en Bangalore como parte de su preparación para el partido amistoso ante India.

Poco a poco, los jugadores que militan en clubes fuera de Panamá se han ido integrando con el paso de las horas para la disputa del encuentro que pone en marcha la gira asiática.

"Este proceso va a ser muy interesante. Creo que se nos viene un reto muy importante ya de cara a noviembre que es lo que es que debemos pensar primero", resaltó el jugador José Luis Rodríguez quien hizo referencia a los próximos juegos oficiales del conjunto canalero que se darán en la Liga de Naciones de Concacaf.

Rodríguez señaló que es importante tomar el juego ante el conjunto indio, y los demás encuentros de la gira, como una oportunidad que se le da a jugadores jóvenes para que tengan sus primeros minutos con la selección panameña y sean el relevo del equipo para el futuro.

"Es importante estar acá hoy, esto me toma por sorpresa", manifestó el portero Marcos De León quien recibió su primer llamado al combinado panameño. "Sé que soy uno de los que está en la línea de de los porteros que que deberían ir llegando nuevos a la selección, pero no esperaba el llamado tan cercano".

Aunque fue considerado en microciclos anteriores de la selección de Panamá, De León no pudo seguir ese proceso de seguimiento debido a una lesión en los isquiotibiales que lo apartó de las canchas.

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"Gracias a Dios me he podido preparar y recuperar de la mejor manera para para poder dar lo mejor de mí", puntualizó.

En la sesión anterior a esta, los integrantes de la selección panameña realizaron ejercicios en el gimnasio del hotel de concentración.

El juego entre Panamá e India se disputará este viernes 25 de septiembre desde las 9:00 a.m. (hora panameña). Después de ese encuentro en Bangalore, el colectivo canalero se trasladará a Japón para dos juegos que serán el 1 de octubre ante Nueva Zelanda y el 5 de ese mes frente a Ecuador o el equipo anfitrión.