India vs Panamá| Andrade, Vergara y Córdoba son bajas para la 'Sele' en la gira asiática

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido India vs Panamá, inicio de la gira asiática de la Sele, el viernes 25 de septiembre a las 8:00 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los jugadores Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara no podrán formar parte de la gira asiática de la selección de Panamá debido a que presentan molestias físicas tras los partidos que disputaron con sus clubes el pasado fin de semana.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó en un comunicado que "Andrade, jugador del LASK Linz, sufrió una lesión de isquiotibiales durante su último encuentro en la Bundesliga de Austria, disputado el pasado domingo 20 de septiembre ante el Hartberg, partido que terminó con empate 3-3".

En el caso de Córdoba, este "presentó problemas en su tobillo izquierdo" según lo informó su club, el Norwich City de Inglaterra, al ente federativo. El jugador estuvo en la cancha los 90 minutos del partido ante el Bolton, correspondiente a la segunda división de Inglaterra, que se realizó el domingo 20.

Por su parte, Vergara "presentó una molestia muscular" tras jugar los 90 minutos del partido que su club, el KAA Gent, disputó ante el Standard de Lieja en la primera división de Bélgica, el pasado 19 de septiembre.

La FPF indicó en el comunicado que recibió, de parte del LASK Linz, las pruebas médicas que evidencian la lesión de Andrade. Además informó que el cuerpo técnico no llamará a nuevos jugadores para suplir las tres bajas por lo que la selección panameña se mantendrá con 24 jugadores.

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Activación

El conjunto canalero realizó este martes sus primeros movimientos en territorio indio, como parte de su preparación para el partido amistoso de este viernes frente a la selección de India, en el inicio de su gira por Asia.

Este martes, un total de 12 jugadores realizaron una activación física en el gimnasio del hotel de concentración, ubicado en las afueras del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Bangalore.

La actividad consistió en un trabajo más de tipo preventivo, de movimientos articulares para la aliviar las cargas, luego del largo viaje de los jugadores a territorio indio.

Los jugadores que ya están concentrados en India son José Luis Rodríguez, Cristian Martínez, César Blackman, Amir Murillo, Orlando Mosquera, Eduardo Anderson, Adalberto Carrasquilla, Mijahir Jiménez, Omar Valencia, Rafael Mosquera, Daivis Murillo y Marcos De León.

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El resto de los jugadores convocados estará arribando entre la noche de este martes y la mañana del miércoles, con el objetivo de incorporarse al grupo y continuar con la preparación para el compromiso internacional.

El equipo tiene programado realizar mañana, miércoles su primer entrenamiento en campo ya con la mayoría del equipo instalado en Bangalore, ciudad conocida también por el nombre de Bengaluru.

Esa sesión se llevará a cabo a las 5:00 p.m. hora local (6:30 a.m. hora de Panamá), en las instalaciones del Center for Sports Excellence en la ciudad de Bangalore.

El encuentro frente a India está programado para este viernes, a las 7:30 p.m. hora local (8:30 a.m, hora de Panamá), en el Estadio Sree Kanteerava, como parte de la gira de preparación de la Selección Mayor por Asia.

La diferencia horaria tiene a India con 10 horas y 30 minutos más a la hora en Panamá.

Información de FPF

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