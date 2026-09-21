Selección de Panamá llega a India para inicio de la gira asiática

¡IMPERDIBLE! Sintoniza el partido India vs Panamá, inicio de la gira asiática de la Sele, el viernes 25 de septiembre a las 8:00 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los primeros integrantes de la selección de Panamá llegaron este lunes a la India, territorio donde iniciará una serie de tres partidos amistosos que disputará en Asia.

El colectivo fue encabezado por el seleccionador Thomas Christiansen, quien junto a los miembros de su cuerpo técnico y dos jugadores que compiten en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), llegaron a la ciudad de Bengaluru donde se concentrarán para el primer juego de la gira asiática que será ante la selección de India el próximo viernes 25 de septiembre.

Marcos De León, del Sporting San Miguelito, y Daivis Murillo, del Plaza Amador, fueron los jugadores de la LPF que llegaron a Bengaluru. Se espera que, en los próximos días, se reporten el resto de los convocados quienes cumplieron con sus compromisos en ligas del extranjero.

El partido ante India está programado para iniciar a las 8:30 a.m. (hora de Panamá). Posteriormente, el equipo panameño se trasladará a Japón para disputar dos juegos. El 1 de octubre enfrentará a Nueva Zelanda y el 5 del mismo mes medirá fuerzas contra Japón o Ecuador.

Datos de la gira

La delegación panameña comenzó el viaje hacia Asia desde el 19 de septiembre. Los jugadores del ámbito local, junto al cuerpo técnico y staff, viajaron primero a Ámsterdam y desde allí continuaron hacia Bangalore, donde se concentrará el equipo. Los futbolistas que militan en el extranjero se incorporan directamente desde sus respectivos países.

El recorrido planificado es el siguiente: Inicia en Panamá, hay escala en Ámsterdam y luego se dirige a Bengaluru. Posteriormente viajará a Yokohama y termina en Tokio.

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Importancia

El técnico ha señalado una diferencia entre los partidos: India será una oportunidad para observar más jugadores, mientras que Nueva Zelanda, Japón y Ecuador representan pruebas contra selecciones que también estuvieron en el Mundial 2026.

El tercer partido dependerá del resultado del enfrentamiento entre Japón y Ecuador dentro de la programación de esta gira: Panamá se medirá el 5 de octubre en Tokio contra el equipo que corresponda.

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Objetivo

Más allá de los amistosos, el objetivo inmediato es preparar al equipo para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en noviembre, además de comenzar a definir la nueva generación que acompañará a los jugadores de mayor recorrido en el próximo ciclo.