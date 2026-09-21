Anuncian trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadores de Coclé
Las labores comenzarán este martes en la planta potabilizadora de Capellanía, que abastece de agua potable a parte de la población del distrito de Aguadulce. Los trabajos se desarrollarán en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizará esta semana trabajos de mantenimiento en tres plantas potabilizadoras de la provincia de Coclé, debido a la acumulación de sedimentos provocada por las crecidas de los ríos.