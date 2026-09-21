Este martes se instalará mesa de diálogo que definirá el futuro del impuesto de $5 a turistas en Colón

Autoridades locales, representantes del sector empresarial y turismo se reunirán este martes para analizar el proyecto aprobado por el Consejo Municipal de Colón. El alcalde Diógenes Galván busca obtener elementos jurídicos y técnicos antes de decidir si sanciona o veta la medida.

El futuro del impuesto de $5 que se busca cobrar a cada turista que desembarque en Colón será analizado este martes en una mesa de diálogo convocada por el alcalde del distrito, Diógenes Galván, antes de que tome una decisión sobre el proyecto aprobado por el Consejo Municipal.

La reunión, prevista para las 9:00 a.m., contará con la participación de autoridades locales, representantes del sector empresarial y del turismo. También se espera la presencia de la ministra de Turismo o representantes de esa cartera.

El objetivo, según explicó Galván, es conocer las distintas posiciones y evaluar el impacto que tendría el cobro sobre la actividad turística y la industria de cruceros, antes de decidir si sanciona o veta el acuerdo.

El proyecto de acuerdo fue aprobado por el Consejo Municipal de Colón como una alternativa para generar recursos para el municipio y las juntas comunales.

Galván explicó que, aunque los concejales tienen la facultad de crear impuestos y tasas, ahora le corresponde analizar la propuesta y tomar una decisión.

"Me toca a mí como alcalde vetarla o sancionarla, pero esta acción tiene que ser bien ejecutada", manifestó.

El alcalde indicó que, además de la mesa de diálogo, está esperando un análisis jurídico del acuerdo para contar con mayores elementos antes de definir su posición.

Según Galván, la reunión no pretende convertirse en una discusión general sobre los problemas de Colón, sino en un espacio para evaluar específicamente el impacto del acuerdo y sus posibles consecuencias para la actividad que sería objeto del cobro.

Turismo y cruceros, entre los puntos a evaluar

Uno de los aspectos que Galván considera necesario analizar es el posible efecto de la medida sobre la estrategia turística del país, particularmente sobre la actividad de cruceros.

"Hay una estrategia en materia de turismo del país, y esa estrategia también incluye la actividad de cruceros, y entonces sí me interesa saber cómo impactaría esa estrategia", explicó.

Rigoberto Ojal, director de Comercio Local de la Cámara de Comercio de Colón, calificó como positiva la convocatoria a la mesa de diálogo, pero reiteró que la organización considera que el cobro podría afectar la actividad turística.

"Nosotros, como Cámara de Comercio, ya dimos nuestra posición y la verdad es que estamos en contra de eso", señaló.

Ojal planteó que existen otras alternativas para generar ingresos para el municipio y advirtió que el análisis debe considerar no solamente el monto de $5, sino la reacción que podría generar la medida entre las líneas de cruceros.

Consejo Municipal defiende búsqueda de recursos

Mientras tanto, Carlos Lima, presidente del Consejo Municipal de Colón, defendió la iniciativa y señaló que los concejales buscan mecanismos para que los recursos lleguen tanto a la Alcaldía como a las juntas comunales.

Lima sostuvo que la intención es aprovechar la actividad turística para generar beneficios económicos para la provincia.

"Colón no solamente lo vean como un obstáculo al turismo, sino que el turismo sea una oportunidad de generar tanto empleo como riqueza a la provincia de Colón", afirmó.

La mesa de diálogo será, por tanto, un paso previo a la decisión del alcalde sobre el proyecto de acuerdo. Tras escuchar a los sectores involucrados y conocer el análisis jurídico, Galván deberá determinar si sanciona o veta el cobro de $5 por turista.

Información de Néstor Delgado