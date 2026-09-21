¡Atención conductores! Ya están disponible las placas y calcomanías de enero a junio

El Centro de Entrega de Placas brinda atención de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ciudad de Panamá/Los propietarios de vehículos y motocicletas ya pueden retirar sus placas y calcomanías correspondientes al período de enero a junio de 2026, según informó la Alcaldía de Panamá.

Para realizar el retiro, los contribuyentes únicamente deben presentar su cédula de identidad personal o pasaporte. En caso de que el trámite sea realizado por una persona distinta al propietario del vehículo, deberá presentar una carta de autorización y una copia del documento de identidad del titular.

La Alcaldía recordó que, antes de retirar la placa o calcomanía, los contribuyentes deben haber realizado el pago correspondiente, estar paz y salvo con la Alcaldía de Panamá y contar con el revisado vehicular vigente.

La información divulgada establece que la entrega de placas y calcomanías varía de acuerdo con el año del vehículo.

Para los vehículos y motocicletas del año 2021 se entrega la calcomanía y la placa. En los modelos de 2022 a 2026 corresponde retirar únicamente la calcomanía, según el esquema establecido.

En el caso de las placas nuevas correspondientes a vehículos y motos del año 2026, la Municipalidad de Panamá se encarga de la placa, mientras que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) corresponde a la calcomanía.

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¿Dónde retirar la placa?

Los contribuyentes deberán acudir al Centro de Entrega de Placas o al Centro de Atención al Contribuyente que hayan seleccionado previamente para realizar el retiro.

La Alcaldía también habilitó la consulta de placas en línea para que los propietarios puedan verificar la información relacionada con su trámite.

Además, está disponible el servicio de entrega a domicilio por un costo de B/.10, exclusivamente dentro de la ciudad de Panamá.

El Centro de Entrega de Placas brinda atención de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.