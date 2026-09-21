Anomalías en comercios: Acodeco revela más de 55 mil irregularidades

La Acodeco detectó mas de 54,000 anomalías a nivel nacional, mediante verificaciones realizadas en lo que va de año.

Ciudad de panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a través de análisis y verificaciones desde enero a agosto del presente año, detectó 55,794 anomalías en el país, como parte de las fiscalizaciones que realiza para corroborar el cumplimiento de las normas que protegen a los consumidores.

De este total, 47,042 correspondieron a productos vencidos, equivalentes al 84.3% de las anomalías registradas. Esta cifra representa uno de los mayores hallazgos de las verificaciones realizadas.

Según la institución, la falta de precios visibles y la mercancía deteriorada están entre las principales irregularidades encontradas durante las verificaciones de enero a agosto de 2026.

Los datos recabados indican que se encontraron 3,040 productos sin precio a la vista, 2,112 productos deteriorados, 1,699 sin fecha de vencimiento, 946 con doble precio, 455 con fecha no clara, 88 productos con doble fecha de expiración y 54 casos relacionados con el uso indebido de tanques de gas de 25 libras. y

Véase también: Tres exprivadas de libertad panameñas recibirán capacitación en la cafetería Arcane Estate Coffee de Manhattan

Entre las otras irregularidades, se incluyen 21 casos relacionados con información comercial, 18 por no entregar constancia de pago, 13 por venta atada, 10 por publicidad engañosa, 6 por cobro del 7% de ITBMS en útiles escolares y 5 por exigir compra mínima mediante tarjetas de crédito.

También se detectaron irregularidades vinculadas con la aplicación de beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad; entre ellas, 124 casos en los que no se aplicó el descuento correspondiente y 96 establecimientos sin el letrero requerido.

Estas verificaciones se realizaron en zonas de Veraguas, Los Santos, Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Panamá Centro, Chiriquí, Panamá Norte y Darién.