ASEP recuerda a clientes que empresas eléctricas deben pagar el doble del costo por cada aparato dañado

La ASEP exhorta a los usuarios de presentar sus denuncias e irregularidades ante problemas con el servicio eléctrico, buscando una resolución a daños materiales en el inmueble.

Ciudad de panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) insta a los usuarios que presentan problemas con el servicio eléctrico a realizar sus denuncias y reclamos en caso de alguna anomalía que resulte en el daño de aparatos eléctricos, afirmando que el incumplimiento de la empresa será sancionado con el doble de precio por cada aparato dañado como multa.

De acuerdo con la entidad reguladora, los reclamos por daños de aparatos eléctricos ocupan el segundo lugar en las estadísticas; en el año 2024, representaron un 12% del total; en el año 2025, el 8%; y en lo que va del año, de enero al 31 de agosto de 2026, un total de 7%.

La ASEP resalta la importancia del derecho que tienen los clientes a presentar reclamos por incidencias en la red eléctrica. Cabe destacar que el reclamo debe presentarse a la empresa que le ofrece el servicio dentro de los 15 días hábiles, contados a partir del día del incidente.

Manifiestan que estos días hábiles son necesarios para indicar a la compañía que, producto de apagón o fluctuación, uno o varios de sus aparatos eléctricos (neveras, freezer, televisores, computadoras, etc) fueron averiados.

Deberá explicar que requiere ser resarcido del daño ocasionado. A su vez, es importante documentar la hora del evento, así como datos específicos del bien.

Luego de interponer el reclamo, el cliente cuenta con 15 días para recibir una respuesta oficial. En caso de que la empresa se niegue o no responda en ese periodo, debe acudir de inmediato a la ASEP en un periodo de 30 días para formalizar el proceso en esta instancia.

Una vez recibido el reclamo, la ASEP cuenta con 30 días hábiles para emitir una resolución. Si la misma es favorable al reclamante, la entidad (ASEP) emitirá una orden de indemnización en favor del cliente, la misma que deberá cumplirse en 30 días calendario.

En caso que la empresa distribuidora incumpla con los tiempos de pago dictados, la norma establece una penalización automática de resarcir al usuario con el doble del valor evaluado del aparato eléctrico dañado.