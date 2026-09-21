Unión Europea: Exigen mantener la política de sanciones frente a Rusia

La jefa de la diplomacia europea instó el lunes a los países miembros de la UE a mantener la política de sanciones contra Rusia, mientras continúan las discusiones sobre la posibilidad de levantar las medidas contra dos oligarcas rusos.

Naciones Unidas, Estados Unidos/Las sanciones contra Rusia siguen siendo "el núcleo" de la política europea para ejercer presión sobre Moscú y poner fin a la guerra en Ucrania, declaró Kaja Kallas a periodistas en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Añadió que aspira a cerrar pronto las conversaciones sobre la renovación de las sanciones contra Rusia y a que la prórroga se aplique con rapidez.

"Necesitamos claramente estabilidad, es decir, que las sanciones se mantengan en vigor durante más tiempo", agregó.

Kallas subrayó que la postura de la UE no ha cambiado: "Por eso también estamos trabajando en un nuevo paquete de sanciones".

Los debates continúan dado que algunos Estados miembros trataron de sacar a determinadas personas de la lista negra del bloque.

Francia exige la retirada del oligarca ruso-uzbeko Alisher Usmanov, para gran consternación de varios países de la UE y de Ucrania, que denunciaron un peligroso precedente y una mala señal a Moscú. Luxemburgo reclama por su parte la remoción de la lista del empresario ruso Mijaíl Fridman.

Los países de la UE no lograron el lunes cerrar un acuerdo que incluía levantar las sanciones contra ambos.

Las negociaciones continuarán el martes en Bruselas, en un esfuerzo por prorrogar las medidas punitivas contra casi 3.000 personas y entidades más por la guerra.

Las decisiones de la UE en materia de sanciones se adoptan por unanimidad de los 27 Estados miembros. El bloque busca alcanzar un acuerdo sobre la extensión del régimen de sanciones antes de la fecha límite del miércoles. En ausencia de un acuerdo para entonces, todas las sanciones serán levantadas.

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