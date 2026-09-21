Reconfiguración de circuitos electorales: Pleno inicia discusión en segundo debate y declara receso hasta el martes

La no presencia de los magistrados del Tribunal Electoral provocó el receso en el pleno.

Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional inició este lunes la discusión en segundo debate del proyecto de ley 700, que reconfigura los circuitos electorales, luego de aprobar, con 36 votos a favor y 20 en contra, la modificación de la agenda.

El choque antes de modificar la agenda

Pero, antes de que se declarara abierta la discusión del proyecto de ley 700, que reconfigura los circuitos, aumentando el número de diputados en algunas áreas y disminuyéndolo en otras, el tema enfrentó a los diputados.

¿La razón? El proyecto fue incluido en el orden del día sin que se hubiera consensuado en una reunión de la Junta Directiva Ampliada, en la que participan los jefes de las distintas bancadas.

Las quejas surgieron cuando se solicitó modificar el orden del día para trasladar el proyecto del punto 170 al quinto lugar de la agenda del pleno. La situación provocó un receso, durante el cual varios diputados se acercaron al estrado de la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda.

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, cuestionó la decisión. “La incorporación en el orden del día de la reestructuración de los circuitos electorales... Estaba esperando con mucha paciencia, respeto y consideración la reunión de la Junta Directiva Ampliada para que nosotros, los diputados, nos pusiéramos de acuerdo sobre la agenda”, manifestó.

Ese tema estructural de los circuitos electorales, pienso yo, apreciada presidenta, debemos colocarlo más adelante, luego de que los coordinadores de bancada nos pongamos de acuerdo para agendarlo. Voy en contra de la alteración del orden del día porque me parece prematuro. Pienso que usted debió, con mucho respeto, consultarnos”, añadió.

Por su parte, Osman Gómez, diputado de la bancada Mixta, defendió la inclusión del proyecto.

Todas las semanas acordamos que nos reunimos a la 1:00 p. m. Hoy estuvimos allí esperando; eran las 1:05 p.m. y no llegaron los demás. Tenemos un programa semanal. No entiendo por qué tienen que estar llamando a los diputados si todas las semanas tenemos una reunión a la 1:00 p. m. Ahí estábamos esperando y solamente llegaron cuatro diputados jefes de bancada”, afirmó.

En tanto, Miguel Campos, subjefe de la bancada Vamos, pidió que no se faltara a la verdad.

Yo creo que no se puede llegar a mentir, presidenta, y que le conste a todo el país que hoy no hubo sesión de la Junta Directiva Ampliada. Lo único que pediría es seriedad con este tema”, expresó.

“Si no hubo sesión, que alguien se pare aquí deliberadamente y diga que solamente cuatro diputados fueron a una supuesta reunión de la Junta Directiva Ampliada que nunca existió... Lo único que pediría es coherencia, presidenta. Si no se realizó, no se debe engañar al país ni al pleno”, agregó.

Al final, el cambio en el orden del día fue sometido a votación y aprobado con 36 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención. Posteriormente, se inició la lectura del informe del proyecto de ley, aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno.

La iniciativa fue presentada por los magistrados del Tribunal Electoral, quienes sostienen que permitirá distribuir las curules de acuerdo con el principio de representación proporcional y la realidad demográfica y electoral del país.

Tras aprobarse su inclusión en la agenda, el secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, leyó el proyecto completo. Acto seguido, la presidenta Shirley Castañeda declaró abierto el segundo debate.

No obstante, el diputado Cedeño objetó que los magistrados del Tribunal Electoral no estuvieran presentes durante la discusión. Ante esta situación, el pleno declaró un receso hasta el martes 22 de septiembre.

¿Qué contempla la propuesta?

El proyecto mantiene en 71 el número de diputados establecido por la reforma constitucional de 2004. No obstante, los redistribuye, pasando de 39 a 41 circuitos.

Circuitos que ganan una curul

8-6 (Panamá Este): pasa a elegir 5 diputados .

pasa a elegir . 13-1 (Arraiján): Recibe una curul adicional .

Recibe . 13-4 (La Chorrera): recibe una curul adicional .

recibe . Nuevo circuito 4-5: integrado por Tierras Altas y Renacimiento, recibe la curul que pierde Bugaba.

Circuitos que pierden una curul

8-2 (San Miguelito): queda con 6 diputados .

queda con . 8-3 (centro de la capital): queda con 4 diputados .

queda con . 8-4 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco): queda con 4 diputados .

queda con . 4-3 (Bugaba): pasa de dos diputados a uno.

Balance provincial

Panamá pierde dos curules: pasa de 25 a 23 diputados.

pasa de 25 a 23 diputados. Panamá Oeste gana esas dos curules: una para Arraiján y otra para La Chorrera.

una para Arraiján y otra para La Chorrera. Chiriquí mantiene el mismo total: la curul que pierde Bugaba se reasigna al nuevo circuito de Tierras Altas y Renacimiento.

la curul que pierde Bugaba se reasigna al nuevo circuito de Tierras Altas y Renacimiento. Bocas del Toro conserva dos curules, pero se divide en dos circuitos uninominales: 1-1 y 1-2.

Con información de Meredith Serracín.