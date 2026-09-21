Con la liberación de tortugas marinas comenzó la décima edición de la Feria de la Tortuga en playa Mata Oscura, una actividad que combina la conservación de estas especies con las tradiciones y el folclore de la comunidad.

Desde tempranas horas, visitantes y residentes participaron en la liberación de tortugas, una de las principales actividades de esta jornada, que busca crear conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas marinos y las especies que llegan a las costas de esta zona.