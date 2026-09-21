Durante los últimos meses, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI), utilizado como referencia para la fijación de precios de los combustibles en Panamá, ha registrado importantes variaciones.

El comportamiento del precio del petróleo y su posible impacto en los combustibles mantiene la incertidumbre en los mercados internacionales, en medio de los conflictos geopolíticos que han afectado la producción y el transporte del crudo.