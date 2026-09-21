Precio del petróleo vuelve a superar los $100 y genera incertidumbre sobre el combustible

Durante los últimos meses, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI), utilizado como referencia para la fijación de precios de los combustibles en Panamá, ha registrado importantes variaciones.

Precios del petróleo siguen en aumento.

El comportamiento del precio del petróleo y su posible impacto en los combustibles mantiene la incertidumbre en los mercados internacionales, en medio de los conflictos geopolíticos que han afectado la producción y el transporte del crudo.

Temas relacionados

Precio del petróleo expectativas Combustibles
Si te lo perdiste
Lo último
stats