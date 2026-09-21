Contenido Exclusivo: El nuevo mapa electoral

La propuesta, por tanto, no solo redistribuye curules entre circuitos. También modifica la forma en que se elegirían algunos diputados y abre el debate sobre cómo equilibrar la distribución territorial, el número de electores y la representación proporcional dentro de las limitaciones que establece la Constitución.

Ciudad de Panamá, Panamá/Se trata de un proyecto de ley que modifica varios circuitos electorales y que plantea cambios por distintas razones. Para entender la propuesta, hay que dividirla en dos grupos.

El primero corresponde a los circuitos que serían modificados porque la cantidad de población electoral ya no guarda proporción con el número de curules que tienen asignadas.

Por ejemplo, el circuito 8-2, que comprende San Miguelito, parte de Panamá Centro y sectores entre San Francisco y Don Bosco, perdería un diputado debido a la reducción de su población electoral.

Esas curules serían reasignadas a los circuitos de Panamá Este, Arraiján y La Chorrera, que ganarían un espacio cada uno.

El Tribunal Electoral sostiene que estos cambios responden a lo establecido en la Constitución.

“Fue la base jurídica que lleva adelante este proyecto, que es el artículo 147 del Constitucional", dijo Rubén Darío González, director de Organización Electoral.

Ahí están los parámetros y los preceptos constitucionales para la adjudicación de las curules”.

Hasta aquí, la propuesta responde a un criterio de redistribución de las curules de acuerdo con la población electoral.

El debate surge con el segundo grupo de modificaciones.

El proyecto plantea dividir la provincia de Bocas del Toro en dos circuitos y crear un séptimo circuito en Chiriquí, sin aumentar el número total de diputados.

El Tribunal Electoral establece que a cada circuito le corresponde una curul por cada 43,026 electores. Sin embargo, ese criterio no se cumple en el 20% de los casos, una situación que ya ha generado cuestionamientos.

“Aquí lo que se está haciendo es legitimar los cacicazgos. Aquí se le está, mediante una ley, avalando esa perpetuidad de algunas figuras, que ya sea por el poder económico, por clientelismo, por lo que usted quiera, son los dueños de algunos circuitos o de provincias. Entonces limitamos la participación”, indicó la diputada del circuito 8-3, Walkiria Chandler.

Uno de los casos que concentra el debate está en Chiriquí.

Actualmente, los distritos de Bugaba y Tierras Altas forman el circuito 4-3, mientras que Alanje, Boquerón y Renacimiento integran el circuito 4-4. Ambos circuitos cumplen con el mínimo de electores requerido.

El argumento del Tribunal Electoral es que Renacimiento está geográficamente desconectado del resto de los distritos que conforman su circuito.

Por ello, la propuesta plantea separar a Bugaba de Tierras Altas para convertir a Bugaba en un circuito independiente.

Tierras Altas se uniría entonces a Renacimiento, por ser distritos vecinos, para formar el nuevo circuito 4-5. Mientras, Alanje y Boquerón permanecerían juntos como el nuevo circuito 4-4.

Pero esta redistribución genera otra discusión: dos de los circuitos resultantes quedarían por debajo del mínimo de electores establecido como referencia.

“Si esa es la regla que aplica, debería aplicar en igualdad para todos los circuitos. Entonces, creemos más que todo que estamos pidiendo una aclaración sobre esos criterios que se debió dar en un primer debate y no fue así”, manifestó Leah de Boersner, especialista en gobiernos abiertos.

Otro de los cambios planteados está en Bocas del Toro, donde la reforma propone dividir la provincia en dos circuitos.

“Era la única provincia que tenía un solo circuito, también de otros parámetros que se utilizaron fue que la unidad administrativa que se utiliza para adjudicar las curules son los distritos, no son las provincias”, destacó González.

Bajo esta lógica, el Tribunal Electoral propone que el distrito de Changuinola se convierta en un circuito independiente, el 1-1, debido al tamaño de su población.

Mientras tanto, los distritos de Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Almirante conformarían el circuito 1-2, que elegiría un diputado.

La propuesta introduce así más circuitos uninominales, es decir, aquellos en los que se elegiría a un solo diputado.

Para el politólogo Harry Brown, este cambio plantea una discusión sobre el carácter proporcional que debe mantener el sistema electoral.

“Una de las cosas que yo creo que habría que revisar dentro de las limitaciones constitucionales del número de diputados que hay es que la propuesta haya creado más circuitos uninominales. Porque con la creación de más circuitos uninominales, la posibilidad de tener un sistema proporcional, como dice la Constitución y como dice la propuesta, se aleja todavía más”, recalcó Brown.

Con esta reforma, dos circuitos plurinominales dejarían de existir y serían sustituidos por circuitos uninominales en Bocas del Toro y Chiriquí.

En estos circuitos se elegiría únicamente al candidato que obtenga la mayor cantidad de votos.

La propuesta, por tanto, no solo redistribuye curules entre circuitos. También modifica la forma en que se elegirían algunos diputados y abre el debate sobre cómo equilibrar la distribución territorial, el número de electores y la representación proporcional dentro de las limitaciones que establece la Constitución.

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