Lionel Messi presenta la camiseta de su despedida de la selección de Argentina
El astro argentino jugará por última vez para la Albiceleste en un partido amistoso ante Bení el próximo 6 de octubre.
Panamá/Lionel Messi presentó este lunes la camiseta especial que utilizará en su último partido con la selección argentina, en una jornada marcada por la expectativa en torno a su despedida de la Albiceleste.
El capitán argentino mostró el nuevo diseño a través de sus redes sociales. La indumentaria mantiene los tradicionales colores celeste y blanco, pero incorpora detalles dorados, entre ellos el nombre de Messi y el número 10.
El delantero tiene previsto disputar su último encuentro con Argentina el próximo 6 de octubre, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se enfrente a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.
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La presentación de la camiseta se produce después de que Messi comunicara su decisión de poner fin a su etapa internacional con la selección argentina. El futbolista, campeón del mundo en Catar 2022 y ganador de la Copa América en 2021 y 2024, se prepara así para su última presentación con la camiseta que vistió desde su debut internacional en 2005.
El encuentro del 6 de octubre estará acompañado por un homenaje al capitán argentino, en lo que se prevé como uno de los momentos más significativos de su trayectoria con la selección.