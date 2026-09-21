Tres exprivadas de libertad panameñas recibirán capacitación en la cafetería Arcane Estate Coffee de Manhattan

El Presidente de la República José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen de Mulino, realizan un programa de capacitación cooperando con Arcane Estate Coffee, tienda de café reconocida por dedicarse a comercializar café unicamente panameño.

Manhattan, Nueva York/El proyecto Café Presidente y la cafetería Arcane Estate Coffee realizarán una cooperación de resocialización y reinserción social y laboral, entrenando a las 3 primeras exprivadas de libertad panameñas.

Esta iniciativa promovida por el Gobierno Nacional en conjunto con el Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, y el presidente José Raúl Mulino, se abrió paso en el mercado estadounidense desde el exclusivo sector de West Village, en Manhattan, Nueva York.

Tanto la primera dama como el mandatario panameño y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, asistieron al inicio oficial de un programa de colaboración y entrenamiento.

Arcane Estate Coffee ha alcanzado fama e importantes ventas ofreciendo en Nueva York café netamente panameño, proveniente de Boquete y Volcán.

Cabe destacar que este plan se integra en su proyecto macro, Plan Libertad, una iniciativa apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ahora busca consolidarse como un modelo a replicar en otros países.

Nos enorgullece estar aquí con este programa, con el café panameño y representando a Panamá en una semana en la que muchos países que congregan por la Asamblea General de la ONU” — Maricel Cohen de Mulino - Primera dama de la República

“Hoy tenemos más de 300 mujeres, de un total de 500 privadas de libertad, participando en talleres y programas de resocialización (...) Para nosotros esto es lo valioso, porque hemos podido llamar a estas mujeres y ahora se sienten con ganas de trabajar, algo que antes no hacían. Se les están dando las herramientas para que sigan adelante”, comentó.

En tanto, la ministra Montalvo señaló que el Plan Libertad consiste en recuperar la libertad a pesar de aún estar encerradas. “Permitir que dentro del encierro ellos conquisten la libertad”, expresó.

Por su parte, el propietario de Arcane Estate Coffee, Edgar Acosta Masferrer, dijo que actualmente se venden productos de cinco lotes de café panameño, entre ellos de las fincas Esmeralda, Kotowa, Hacienda Bárbara, y otro que ha llamado Bajareque, de la zona de Boquete y Volcán, en Tierras Altas. Esto incluye la comercialización del café geisha de Panamá, considerado uno de los mejores del mundo.