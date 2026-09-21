Narnia regresa al cine con Meryl Streep como la voz de Aslan en la nueva película de Greta Gerwig

El estreno en salas está fijado para el 12 de febrero de 2027. El 2 de abril, la película llegará al catálogo de Netflix, también internacional.

La magia de Narnia volverá a las salas de cine con una nueva adaptación que ya comienza a revelar sus primeros detalles. Empire presentó las primeras imágenes oficiales de Narnia: The Magician’s Nephew, producción dirigida por Greta Gerwig y basada en el universo fantástico creado por C. S. Lewis. La película llegará a los cines el 12 de febrero de 2027 y posteriormente estará disponible en Netflix, desde el 2 de abril.

Uno de los anuncios que más atención ha generado está relacionado con Aslan, el león que ocupa un lugar fundamental dentro de la mitología de Narnia. La voz del personaje estará a cargo de Meryl Streep, quien volverá a trabajar con Gerwig después de su participación en Little Women, adaptación estrenada en 2019.

La elección de Streep responde a la búsqueda de una voz que pudiera reunir diferentes características para representar a Aslan. Gerwig explicó a Empire que necesitaba una intérprete capaz de transmitir sabiduría y experiencia, pero también de conservar una sensación de alegría, curiosidad y asombro.

“Quería a alguien mayor de 70 años, con la sabiduría que da la experiencia, pero también con la capacidad de asombro infantil. Y, además, que fuera una de las mejores actrices de todos los tiempos. La lista no es muy larga”, comentó la directora al explicar la decisión.

Las primeras imágenes también permiten conocer parte del tratamiento visual que tendrá esta nueva versión. La portada de Empire muestra a Aslan con ojos de distinto color y franjas rojas en el rostro, una apariencia que se aparta de las representaciones anteriores del personaje. Para construir su propuesta estética, Gerwig tomó como uno de sus referentes visuales al músico David Bowie.

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La producción llevará por primera vez a la pantalla esta historia de origen de Narnia y tendrá una ambientación diferente respecto de las adaptaciones cinematográficas anteriores. La trama se desarrolla en la década de 1950, mientras el equipo creativo trabaja en una interpretación que incorpora elementos relacionados con las ideas y la filosofía presentes en la obra de Lewis.

Para esta nueva incursión en el universo de Narnia, la cineasta cuenta con un reparto encabezado por Daniel Craig, Emma Mackey, David McKenna y Beatrice Campbell, además de Streep en el papel de voz de Aslan.

Empire tuvo acceso al rodaje y conversó con Gerwig y parte del elenco sobre la construcción del mundo fantástico.

El nuevo largometraje adapta The Magician’s Nephew, relato que explica los orígenes del mundo de Narnia y precede, dentro de la historia, a los acontecimientos conocidos por el público en las películas anteriores. Esta característica convierte la producción en una nueva puerta de entrada al universo creado por Lewis, aunque contará con una propuesta visual propia.

Además de la portada principal de la revista, se presentó una edición exclusiva para suscriptores diseñada por Jaime Jones, artista conceptual que también trabajó en la película. Una de las imágenes difundidas muestra a Aslan durante el proceso de creación de Narnia y ofrece un adelanto de cómo será tratado visualmente uno de los momentos centrales del relato.

Con esta producción, Gerwig inicia una nueva etapa cinematográfica para una de las franquicias de fantasía más reconocidas. La presencia de Meryl Streep como la voz de Aslan suma un elemento destacado al reparto y conecta a la directora con una actriz con la que ya había trabajado.