Placas vehiculares de enero a abril de 2026 ya están disponibles en la Alcaldía de Panamá

La atención a los contribuyentes se brinda de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que los sábados el servicio está disponible de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ciudad de Panamá/Las placas vehiculares correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026 ya se encuentran disponibles para su retiro en el Centro de Placas de la Alcaldía de Panamá, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia.

La atención a los contribuyentes se brinda de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que los sábados el servicio está disponible de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para retirar las placas y calcomanías, los propietarios de vehículos deben cumplir con varios requisitos: estar al día con el pago del Impuesto Anual de Circulación, contar con el paz y salvo municipal y tener el revisado vehicular vigente.

En caso de que el propietario no pueda realizar personalmente el trámite, podrá autorizar a una persona de su confianza para retirar la placa. Para ello, deberá presentar una nota simple de autorización y copia de la cédula del propietario.

La Tesorería del Municipio de Panamá recordó a los conductores la importancia de mantenerse al día con sus obligaciones tributarias y evitar recargos y sanciones por desacato.

Los propietarios también pueden verificar el estatus de su placa a través del portal habilitado por el Municipio de Panamá. Consultar estatus de placa