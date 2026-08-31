Alcaldía de Panamá habilita trámite digital para permisos de grúas y equipos de elevación

El trámite está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas municipales.

Ciudad de Panamá/La Dirección de Obras y Construcciones (DOYC) de la Alcaldía de Panamá informó que los desarrolladores ya pueden gestionar de manera completamente digital los permisos para la instalación y operación de grúas, montacargas y otros equipos de elevación en el distrito capital.

El trámite está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas municipales.

Para acceder al servicio, los interesados deben ingresar a la plataforma Alcaldía Digital y registrarse como usuarios utilizando su número de contribuyente y cédula. Una vez dentro del sistema, deberán seleccionar la opción “Permiso para grúa o montacarga” y adjuntar la documentación requerida.

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Los requisitos corresponden a lo establecido en el Acuerdo 110 del 22 de abril de 2025, específicamente en el Capítulo XVII, artículo 166.

De acuerdo con la DOYC, la digitalización del proceso permitirá agilizar la gestión de estos permisos y reducir los desplazamientos, filas y acumulación de documentos físicos.

La entidad también destacó que el nuevo mecanismo permitirá mejorar la eficiencia, transparencia y trazabilidad de cada solicitud, al facilitar el seguimiento del trámite de manera digital.

El permiso tiene como finalidad regular la instalación y operación de grúas torre, montacargas y equipos de elevación utilizados en obras de construcción dentro del distrito de Panamá, procurando que estas actividades cumplan con las normas de seguridad establecidas por la Dirección de Obras y Construcciones.