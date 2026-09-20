Mulino veta proyecto sobre beneficios a jubilados y objeta cambios al Reglamento de la Asamblea

En el caso del proyecto de ley 594, la objeción presidencial fue parcial y se fundamentó igualmente en razones de inexequibilidad e inconveniencia.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó y devolvió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley aprobados por el Legislativo, al considerar que contienen disposiciones que entran en conflicto con la legislación y la Constitución Nacional.

Se trata del proyecto de ley 226 de 2025, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, sobre beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, y del proyecto de ley 594, que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de 1984, que establece el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

En una carta dirigida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, Mulino explicó las razones de su decisión respecto al proyecto 226.

Aunque reconoció que la iniciativa persigue un objetivo social legítimo, sostuvo que algunas de sus disposiciones vulneran normas establecidas tanto en la legislación vigente como en la Constitución Política.

Por estas razones, el mandatario objetó en su totalidad el proyecto de ley 226, alegando tanto razones de inconveniencia como de inexequibilidad.

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Nueve artículos del Reglamento de la Asamblea fueron objetados

En el caso del proyecto de ley 594, la objeción presidencial fue parcial y se fundamentó igualmente en razones de inexequibilidad e inconveniencia.

De acuerdo con la comunicación enviada a la presidenta del Legislativo, nueve artículos del proyecto fueron objetados por el mandatario.

Ambos proyectos deberán regresar ahora a la Asamblea Nacional, que tendrá que conocer las objeciones planteadas por el Ejecutivo y determinar el trámite correspondiente conforme al procedimiento legislativo establecido.