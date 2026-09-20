Caso DGI: Renaul Delgado se convierte en el quinto detenido por presunto fraude con créditos fiscales ficticios

Renaul Delgado Barrios fue imputado por delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales. El Ministerio Público sostiene que una presunta red habría alterado el sistema de la DGI para generar créditos fiscales ficticios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un juez de garantías ordenó la detención provisional de Renaul Delgado Barrios, quinto aprehendido dentro de la Operación Espejismo, una investigación relacionada con una presunta estructura que habría generado créditos fiscales ficticios mediante alteraciones en la plataforma de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Delgado Barrios fue imputado por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público en un comunicado emitido en días pasados.

Durante una audiencia de solicitudes múltiples, se legalizó su aprehensión, se admitió la imputación de cargos y se ordenó la medida cautelar de detención provisional. Delgado Barrios figuraba en la lista de personas más buscadas por las autoridades. Según el Ministerio Público, la investigación se inició en 2024 y apunta a que presuntamente se ofreció y entregó dinero a servidores públicos de la DGI, mediante cuentas bancarias y otras formas de pago, para que alteraran la plataforma tributaria e-Tax 2.0 y permitieran el acceso a créditos fiscales ficticios.

Las autoridades sostienen que estos hechos habrían ocasionado un perjuicio superior a $21 millones al Estado. Durante la audiencia se presentaron elementos de convicción y una carpeta de investigación que, según la Fiscalía, contiene información sobre una presunta red integrada por varias personas, entre ellas exfuncionarios de la DGI.

Delgado figura como representante legal de una empresa

De acuerdo con un aviso de operación vigente disponible en el portal Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias, Renaul Delgado Barrios figura como representante legal de una empresa dedicada a la construcción en general y obras civiles, ubicada en Guadalupe, Rincón Solano, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

A esta empresa se le adjudicaron contratos con el Estado, entre ellos, uno para la construcción de dos aulas de una escuela en la provincia de Herrera, adjudicado en julio de 2025 por el monto de 451,711.20 de dólares.

Otros imputados dentro de la investigación

La Operación Espejismo también alcanzó a Luis Alberto Gaitán Mendoza, presidente y representante legal de un consorcio que mantiene adjudicado un proyecto para la construcción de un centro universitario en Panamá. En las investigaciones también aparecen Efraín Chérigo Moreno, contador y socio de Gaitán Mendoza; Dídimo Rodríguez Ayala, además de otra persona cuya identidad no había sido divulgada. Estas personas también figuraban entre las buscadas por las autoridades.

En el caso de Dídimo Rodríguez Ayala, quien figura como autor por las autoridades, un juez de garantías ordenó previamente su detención provisional tras imputarle cargos por corrupción de servidores públicos, falsedad documental, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación relacionada con Rodríguez Ayala se inició en 2023. La Fiscalía sostiene que presuntamente habría actuado como representante legal y beneficiario de una empresa inexistente y que, junto con otras personas, estas actuaciones habrían ocasionado un perjuicio al Estado superior a $21 millones.

El contador Efraín Chérigo Moreno también recibió la misma medida cautelar en una audiencia de control distinta llevada a cabo en la sede del Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora. Según lo expuesto por la Fiscalía, Chérigo Moreno sería socio y contador de Luis Alberto Gaitán Mendoza, quien también fue imputado dentro de estas investigaciones.

En una audiencia realizada previamente, Luis Alberto Gaitán Mendoza también compareció ante un juez de garantías. En su caso, la jueza de garantías Clara González admitió una fianza de $800 mil como medida cautelar para evitar la detención provisional. A Gaitán Mendoza se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos.

Esta operación mantiene una investigación vinculada al caso Pandora por un presunto fraude superior a $40 millones, según la información expuesta durante las actuaciones judiciales. La investigación continúa para determinar la participación de las personas señaladas y el alcance de la presunta estructura.

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