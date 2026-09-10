Operación Pandora pone a cuatro personas bajo búsqueda policial por fraude a la DGI

Según las autoridades, el caso involucra a particulares y funcionarios de la DGI y habría generado un perjuicio económico al Estado calculado en alrededor de 40 millones de dólares.

Ciudad de Panamá/La investigación por el presunto fraude millonario contra la Dirección General de Ingresos (DGI) incorporó a cuatro personas a la lista de los más buscados de la Policía Nacional, como parte de las diligencias relacionadas con la Operación Pandora.

Los requeridos son Dídimo Rodríguez Ayala, Luis Alberto Gaitán Mendoza, Efraín Cherigo Moreno y Renaul Delgado Barrios, quienes son buscados por las autoridades dentro del expediente que investiga un supuesto manejo irregular de créditos fiscales.

La investigación se concentra en un mecanismo que habría permitido obtener y colocar irregularmente créditos fiscales registrados en el sistema e-Tax 2.0, plataforma utilizada por la administración tributaria para la gestión de estos procesos.

Según las autoridades, el caso involucra a particulares y funcionarios de la DGI y habría generado un perjuicio económico al Estado calculado en alrededor de 40 millones de dólares.

La Operación Pandora surgió de una investigación iniciada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en 2025, luego de que las autoridades detectaran movimientos presuntamente irregulares relacionados con créditos fiscales.

De acuerdo con las investigaciones, el supuesto esquema habría utilizado de manera irregular el sistema e-Tax 2.0 para realizar operaciones y agilizar trámites vinculados con estos créditos.

El caso llevó a las autoridades a realizar múltiples diligencias y allanamientos, dirigidos a ubicar documentación y otros elementos relacionados con la presunta estructura investigada.

La investigación alcanzó tanto a funcionarios públicos como a particulares que, según la tesis del Ministerio Público, habrían tenido distintos niveles de participación en las operaciones bajo investigación.

Hasta el momento, 21 personas han sido imputadas dentro del proceso por delitos que incluyen blanqueo de capitales, asociación ilícita, corrupción de servidores públicos y falsedad.

La incorporación de Rodríguez Ayala, Gaitán Mendoza, Cherigo Moreno y Delgado Barrios a la lista de los más buscados representa un nuevo movimiento de las autoridades para ubicar a personas requeridas dentro de este expediente.

La Policía Nacional solicitó la colaboración de la ciudadanía para proporcionar información que permita dar con el paradero de los cuatro requeridos.