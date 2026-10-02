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Panamá Black Weekend: Acodeco verifica precios y publicidad en centros comerciales

El operativo de Acodeco verificó precios a la vista y publicidad en los comercios, mientras los centros comerciales esperan un aumento de visitantes durante el fin de semana, incluidos turistas procedentes de otros países.

Imagen con fines ilustrativos de un comprador o consumidor en un local comercial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el inicio de la temporada de compras de fin de año, los centros comerciales del país comenzaron a registrar mayor movimiento por el Panamá Black Weekend, jornada que se extenderá durante este sábado y domingo con descuentos anunciados de hasta 50% y 60% en distintos establecimientos.

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