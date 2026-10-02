El operativo de Acodeco verificó precios a la vista y publicidad en los comercios, mientras los centros comerciales esperan un aumento de visitantes durante el fin de semana, incluidos turistas procedentes de otros países.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el inicio de la temporada de compras de fin de año, los centros comerciales del país comenzaron a registrar mayor movimiento por el Panamá Black Weekend, jornada que se extenderá durante este sábado y domingo con descuentos anunciados de hasta 50% y 60% en distintos establecimientos.